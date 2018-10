La o zi după ce s-a aflat că Gabriela Cristea e din nou gradivă, Tavi a postat o fotografie pe contul său de Facebook, în care apare alături de fiica sa, Victoria.

„În fiecare zi sunt răvăşit de inocenţa şi gingăşia ei”, este mesajul lui Tavi Clonda, ataşat la imaginea cu fetiţa lui.

La rândul ei, Gabriela Cristea a făcut noi declarații despre sarcină. Vedeta spune că nu se aștepta la o așa bucurie, mai ales că ținea cură de slăbire.

„Eu nu mă aşteptam să fiu însărcinată, pentru că nu mă simţeam a fi însărcinată. Ţineam cură de slăbire, îmi doream aşa, să facem lucruri pentru noi. Şi m-am trezit că sunt într-o întârziere, ca să zic aşa, nu îmi suna nimeni la uşă. Nu a venit o zi, 2, 3…şi tot aşa, după care, la un moment dat, am zis să vedem ce putem face, că trebuie să o sun pe doamna doctor. Dar înainte, eu sigură pe mine că nu sunt însărcinată, mi-am făcut testul aşa…dar nu am terminat bine de făcut testul şi am văzut două liniuţe, era să leşin. M-am dus în cameră, unde Tavi mustăcea şi el şi i-am zis: na de aici!”, a spus Gabriela Cristea, potrivit Wowbiz.ro.

Citește și:

VIDEO / Lecție dură despre discriminare! Dragoș Bucur s-a folosit de filmul de Oscar „12 ani de sclavie” pentru a-i vorbi fiicei sale despre sora ei adoptată, care e de origine romă