Potrivit celor spuse de Andreea Marin pe YouTube, procesul de slăbire a durat aproximativ doi ani, iar de aproape un an nu mai ține niciun fel de dietă.

Andreea Marin a dezvăluit că nu a slăbit brusc

„Am slăbit încet. Așa mi-am dorit, cu ajutorul unui nutriționist, astfel încât să nu pun la loc. Am slăbit un kilogram și ceva pe lună, doar startul a fost dieta de început, în care am slăbit în prima lună 5 kilograme. După aceea am păstrat acest ritm de un kilogram sau un kilogram și ceva pe lună. Au mai fost și stagnări. De aproape un an nu mai țin nicio dietă, dar corpul meu s-a obișnuit. Mănânc sănătos, ca să mă mențin”, a spus Andreea Marin în podcastul pe care îl are Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu s-a arătat uimită de felul în care arată Andreea Marin la 51 de ani, afirmând că „Zâna Surprizelor” este „șocant de tânără”.

„Fața ta arată ca la 25 de ani. Nu știu cum se vede la televizor, dar în realitate e șocant. Este șocant de tânără! Și când a spus acum… 51 de ani, efectiv mi s-a tăiat respirația. Deci ești așa de frumoasă, încât mi-e greu să te urmăresc”, a spus Nicoleta Luciu.

Iar Andreea Marin a precizat că nu știe să primească un compliment, dar i-a dezvăluit vedetei cum a reușit să arate mereu tânără.

„Eu nu știu să fac față complimentelor prea bine. Fiica mea a venit cu o piatră din aceea, un roll, pe care am folosit-o zi de zi, cinci minute pe zi, nu mai mult, pentru un masaj facial. Se găsește peste tot în ziua de azi. Am folosit-o pentru conturul feței, care din cauza kilogramelor în plus se modificase. Am ascultat-o pe fiica mea cu sfințenie. «Mami, fă tu asta, că știu eu că e bine»! Slăbeam destul de încet, corpul se obișnuia și, în același timp, făceam zilnic acest masaj facial. Pentru doi ani de zile… dar mi-am păstrat acest obicei”, a mai spus Andreea Marin pe Youtube.

Le admiră pe vedetele de la Hollywood trecute de 50 de ani

Fosta prezentatoare de la „Surprize, Surprize”, emisiune difuzată în trecut pe TVR, le-a adus în discuție și pe vedetele de la Hollywood, afirmând că acestea arată impecabil la orice vârstă și că nu interesează pe nimeni dacă o celebritate are mai mult de 50 de ani.

„Dacă privești femeile de pe covorul roșu de la Hollywood, nu vezi că sunt superbe cele peste 50 de ani, chiar și peste 60? Sunt stăpâne pe ele, realizate, parcă atunci înfloresc, știu ce vor de la viață. Cine încearcă să demotiveze o femeie pe motiv de vârstă e nestăpânit sau rău intenționat. Este momentul în care să ne oferim mai multă viață, să trăim frumos și demn până la capăt. La fiecare etapă din viață ai ceva de oferit, înțelepciune, frumusețe interioară, echilibrul pe care la tinerețe nu îl avem. E și vorba aceea: cine nu are un bătrân, să-și cumpere”, a încheiat Andreea Marin.

