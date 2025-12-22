Victor Orban, sub presiune electorală după 15 ani la putere

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria și că Budapesta trebuie să facă eforturi pentru a preveni un asemenea scenariu.

Declarația a fost făcută duminică, la Szeged, în cadrul turneului său electoral intitulat „Turul țării”, prin care încearcă să mobilizeze susținătorii înaintea alegerilor, relatează Euronews.

Pentru prima dată în cei 15 ani de când se află la conducerea Ungariei, Viktor Orban se confruntă cu o opoziție reală înaintea alegerilor. Campania sa pune accent pe experiența în politica internațională, iar discursurile din teritoriu sunt axate în special pe teme de politică externă și securitate regională. La Szeged, premierul a subliniat importanța stabilității Ucrainei pentru interesele Ungariei.

„Colapsul Ucrainei nu este în interesul Ungariei”

„Să nu ne facem iluzii: prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Așadar, colapsul Ucrainei nu este doar contrar intereselor Ungariei, trebuie să facem foarte mult pentru a preveni ca acest lucru să se întâmple”, a spus Victor Orban.

Premierul a afirmat că Viktor Orban a afirmat că Ucraina depinde în mare măsură de Ungaria pentru energie, susținând că 44% din electricitatea consumată de Ucraina provine din Ungaria, iar 56% din gazele naturale utilizate de Ucraina sunt furnizate tot prin Ungaria.

El a precizat că o parte semnificativă a acestei energii provine din surse rusești.

Oficialii ungari au invocat în repetate rânduri aceste cifre atunci când au răspuns criticilor legate de relațiile Ungariei cu Rusia.

Cu o zi înainte, Viktor Orban a stârnit controverse afirmând că „este greu de spus cine pe cine a atacat” în conflictul din Ucraina, o poziție care contrazice consensul internațional privind invazia rusă. Într-un discurs susținut sâmbătă, premierul ungar și-a reafirmat convingerea că sprijinul militar acordat Ucrainei prelungește conflictul și că, în opinia sa, acest lucru nu servește intereselor Ucrainei.

Ungaria, Slovacia și Cehia nu participă la împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Trei țări membre ale Uniunii Europene – Ungaria, Slovacia și Cehia – au decis să nu participe la finanțarea Ucrainei prin noul mecanism de sprijin de credit al Uniunii Europene.

Acordul, stabilit în cadrul summitului UE de la Bruxelles, prevede un împrumut fără dobândă de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat acoperirii nevoilor financiare urgente în următorii doi ani. Fondurile urmează să fie obținute de pe piețele financiare, garantate de bugetul comun al Uniunii.

Premierul maghiar și-a explicat refuzul spunând că, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, 24 de state membre au acordat împreună un împrumut de război unei țări din afara Uniunii. El a spus că acesta nu este un detaliu tehnic, ci o schimbare calitativă, deoarece logica unui împrumut este clară: oricine împrumută bani îi vrea înapoi. În acest caz, rambursarea nu este legată de creșterea economică sau de stabilizare, ci de victoria militară. Prin urmare, logica războiului se intensifică. Nu încetinește, nu se atenuează, ci devine instituționalizată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Viva.ro
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Unica.ro
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
gsp
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
GSP.RO
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.RO
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Parteneri
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Libertateapentrufemei.ro
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”
Tvmania.ro
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”

Alte știri

Procurorul Bogdan Pîrlog declară sistemul judiciar în moarte clinică: „Un sistem feudal, scris de persoane din interior”
Știri România 14:25
Procurorul Bogdan Pîrlog declară sistemul judiciar în moarte clinică: „Un sistem feudal, scris de persoane din interior”
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Parteneri
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Adevarul.ro
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
Un portar pe nume Otto
Un portar pe nume Otto
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
Unica.ro
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Stiri Mondene 14:12
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
ObservatorNews.ro
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
GSP.ro
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
GSP.ro
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
Parteneri
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax.ro
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
StirileKanalD.ro
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”
KanalD.ro
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”

Politic

Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Parteneri
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
Fanatik.ro
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
Spotmedia.ro
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online