Victor Orban, sub presiune electorală după 15 ani la putere

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria și că Budapesta trebuie să facă eforturi pentru a preveni un asemenea scenariu.

Declarația a fost făcută duminică, la Szeged, în cadrul turneului său electoral intitulat „Turul țării”, prin care încearcă să mobilizeze susținătorii înaintea alegerilor, relatează Euronews.

Pentru prima dată în cei 15 ani de când se află la conducerea Ungariei, Viktor Orban se confruntă cu o opoziție reală înaintea alegerilor. Campania sa pune accent pe experiența în politica internațională, iar discursurile din teritoriu sunt axate în special pe teme de politică externă și securitate regională. La Szeged, premierul a subliniat importanța stabilității Ucrainei pentru interesele Ungariei.

„Colapsul Ucrainei nu este în interesul Ungariei”

„Să nu ne facem iluzii: prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Așadar, colapsul Ucrainei nu este doar contrar intereselor Ungariei, trebuie să facem foarte mult pentru a preveni ca acest lucru să se întâmple”, a spus Victor Orban.

Premierul a afirmat că Viktor Orban a afirmat că Ucraina depinde în mare măsură de Ungaria pentru energie, susținând că 44% din electricitatea consumată de Ucraina provine din Ungaria, iar 56% din gazele naturale utilizate de Ucraina sunt furnizate tot prin Ungaria.

El a precizat că o parte semnificativă a acestei energii provine din surse rusești.

Oficialii ungari au invocat în repetate rânduri aceste cifre atunci când au răspuns criticilor legate de relațiile Ungariei cu Rusia.

Cu o zi înainte, Viktor Orban a stârnit controverse afirmând că „este greu de spus cine pe cine a atacat” în conflictul din Ucraina, o poziție care contrazice consensul internațional privind invazia rusă. Într-un discurs susținut sâmbătă, premierul ungar și-a reafirmat convingerea că sprijinul militar acordat Ucrainei prelungește conflictul și că, în opinia sa, acest lucru nu servește intereselor Ucrainei.

Ungaria, Slovacia și Cehia nu participă la împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Trei țări membre ale Uniunii Europene – Ungaria, Slovacia și Cehia – au decis să nu participe la finanțarea Ucrainei prin noul mecanism de sprijin de credit al Uniunii Europene.

Acordul, stabilit în cadrul summitului UE de la Bruxelles, prevede un împrumut fără dobândă de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat acoperirii nevoilor financiare urgente în următorii doi ani. Fondurile urmează să fie obținute de pe piețele financiare, garantate de bugetul comun al Uniunii.

Premierul maghiar și-a explicat refuzul spunând că, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, 24 de state membre au acordat împreună un împrumut de război unei țări din afara Uniunii. El a spus că acesta nu este un detaliu tehnic, ci o schimbare calitativă, deoarece logica unui împrumut este clară: oricine împrumută bani îi vrea înapoi. În acest caz, rambursarea nu este legată de creșterea economică sau de stabilizare, ci de victoria militară. Prin urmare, logica războiului se intensifică. Nu încetinește, nu se atenuează, ci devine instituționalizată.

