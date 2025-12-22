Proiectul a fost finanțat cu fonduri europene și a fost recepționat la începutul lunii decembrie 2025.

Cât a costat modernizarea spitalului din Brașov

Valoarea totală a proiectului este de 6.823.450 lei (cu TVA), din care contribuția administrației județene Brașov a fost de 136.469 lei.

Aceste investiții vor permite obținerea unui diagnostic mai rapid și precis pentru bolnavii cu suspiciune de cancer din Brașov.

Printre echipamentele achiziționate se numără un sistem informatic de management laborator cu scanner patologie digitală și un sistem automat de arhivare digitală a lamelor și blocurilor. Acestea vor facilita gestionarea eficientă a probelor și rezultatelor.

De asemenea, laboratorul spitalului din Brașov a fost dotat cu o masă de orientare complet echipată și un sistem automat de imprimare coduri de bare pe casete și lame, care vor îmbunătăți procesul de prelucrare a probelor.

Sistemul automat de imunohistochimie și sistemul automat de colorare și montare lame vor permite analize mai detaliate ale țesuturilor.

Bolnavii de cancer din Brașov, diagnostice mai rapide și precise

Procesorul automat de țesut cu tehnologie rotațională și stația completă de includere în parafină vor accelera pregătirea probelor pentru bolnavii din Brașov.

Pentru examinarea microscopică, au fost cumpărate un microscop cu cameră foto cu fluorescență și un microscop pentru captare, arhivare și prelucrare imagini.

Noile echipamente vor reduce semnificativ timpul de așteptare pentru bolnavii din Brașov, dintre momentul în care pacientul ajunge la medic și aflarea rezultatului.

Acest lucru va permite pacienților diagnosticați cu cancer să înceapă tratamentul mai repede, crescând șansele de vindecare și oferindu-le mai multă speranță.

