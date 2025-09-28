Casa de vacanță a fost închiriată pentru 2.400 dolari pe noapte

Sean Davis, un utilizator TikTok, a închiriat celebra „Casă Invizibilă” din Joshua Tree pentru 2.400 de dolari pe noapte.

Totul a luat o întorsătură neașteptată când proprietarul a cerut o sumă suplimentară pentru ceea ce a considerat a fi fotografie comercială.

Casa de sticlă de la care a pornit totul

„Casa Invizibilă” se află pe un teren de 90 de acri lângă Parcul Național Joshua Tree. Fațada sa acoperită cu oglinzi o face să pară că dispare în peisaj, atrăgând atenția pe rețelele de socializare. Proprietatea este faimoasă, fiind vizitată de celebrități precum Demi Lovato, Lizzo și Diplo, și a apărut într-un show Netflix despre locații de vacanță spectaculoase.

Cu o piscină interioară de 30 de metri și dotări high-tech, casa este listată pe platforme precum Airbnb, Booking.com și Expedia, la un tarif de 2.400 de dolari pe noapte. Exteriorul său unic atrage turiștii care doresc să creeze conținut pentru rețelele de socializare.

„Oamenii o rezervă special pentru fotografii”, a explicat Davis în videoclipul său viral.

Ce s-a întâmplat în timpul șederii

Davis a rezervat casa pentru a realiza fotografii, crezând că tariful acoperă activitățile de bază. În timpul șederii, un membru al grupului său a făcut un selfie în baie, pe care l-a postat pe Instagram cu un tag de brand.

Postarea a fost redistribuită, iar proprietarul a considerat că încalcă termenii de închiriere, cerând o taxă suplimentară de 10.000 de dolari. Pe lângă această dispută, Davis a descris șederea ca fiind incomodă.

„Noaptea, oglinzile creează probleme de intimitate. Nu vezi afară, dar oricine de afară te poate vedea înăuntru”, a spus el.

Factura de 10.000 de dolari

După plecare, Davis a primit cererea de plată suplimentară. Proprietarii au susținut că selfie-ul cu tag de brand constituie fotografie comercială, conform contractului de închiriere. Davis a argumentat că postarea nu a fost plătită și că activitatea sa fotografică s-a desfășurat în afara casei.

Totuși, compania de administrare a proprietății a invocat clauzele din contract care diferențiază utilizarea personală de cea comercială.

„Tag-ul de brand face postarea comercială, indiferent dacă au fost implicați bani sau nu”, au afirmat aceștia.

