Un şofer de taxi, în vârstă de 61 de ani, a fost descoperit decedat miercuri dimineaţă, într-un autoturism parcat pe o stradă din sectorul 1 al Bucureştiului.

Poliţia Capitalei informează că miercuri, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 8.45, că un bărbat a fost găsit fără semne vitale într-un autoturism de serviciu tip taxi, parcat pe o stradă din sectorul 1.

Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, la ora 8.45. Potrivit Poliţiei Capitalei, echipele Secţiei 1 s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, confirmând că bărbatul nu prezenta semne vitale.

„Din primele date, decesul ar fi survenit din cauze medicale, respectiv stop cardio-respirator”, au precizat autorităţile.

Medicii sosiţi la faţa locului au încercat să îl resusciteze, însă eforturile au fost în zadar. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru necropsie.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili circumstanţele exacte ale tragediei.