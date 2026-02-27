Bărbatul a rugat-o să-l ducă la un iaz situat la câțiva kilometri distanță

Bărbatul necunoscut a comandat un taxi la o benzinărie, alegând mașina neagră Skoda a Jaroslavei M., o mamă a trei copii care își câștiga existența conducând un taxi, relatează cotidianul german Bild.

Pasagerul a rugat-o să-l ducă la un iaz situat la câțiva kilometri distanță, însă ceea ce părea o cursă obișnuită s-a transformat într-o capcană mortală. Ajunsă la destinație, femeia a fost atacată din spate.

„A înjunghiat-o în gât cu un cuțit de bucătărie, apoi a târât-o afară din mașină, a aruncat-o pe sol și a plecat în viteză”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției în cadrul unei conferințe de presă.

Jaroslava a fost găsită inconștientă, zăcând într-o baltă de sânge. Femeia a fost transportată de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a murit după patru zile și a lăsat în urmă trei copii îndurerați, două fiice și un fiu.

La scurt timp după crimă, martorii au alertat autoritățile, descriind taxiul văzut la locul incidentului. Două ore mai târziu, o patrulă de poliție a observat vehiculul în orașul Šumvald, aflat la aproximativ 20 de kilometri distanță.

Tentativa de oprire a suspectului s-a încheiat cu un accident grav

Potrivit poliției, bărbatul a accelerat intenționat și a intrat pe contrasens cu o viteză de 140 km/h, încercând să provoace un accident fatal.

„A virat pe o linie dreaptă cu intenția de a se sinucide”, a declarat un reprezentant al poliției citat de Bild.

Doi oameni au fost grav răniți, un bărbat de 55 de ani și pasagera sa de 49 de ani. Agresorul a fost prins la scurt timp după accident, având o alcoolemie de peste 0,1%.

În timpul interogatoriului, criminalul i-a șocat chiar și pe cei mai experimentați ofițeri.

„Mi-a fost frică de el”, a mărturisit șeful poliției criminale.

„Ceea ce s-a remarcat a fost cinismul său și indiferența totală. Este egocentric și nu îi pasă că alții își pierd viața”.

În Polonia, un taximetrist de 78 de ani, figură emblematică a orașului Giżycko (Voievodatul Varmia-Mazuria), nordul Poloniei, a fost ucis de un client, Lech W., 37 de ani, nemulțumit de tarif.

