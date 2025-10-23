Taxiuri fără șofer, testate în Elveția de gigantul chinez Baidu

Începând din decembrie, Elveția devine prima țară din Europa unde vor fi testate taxiuri complet autonome, fără șofer și, în viitor, chiar fără volan.

Compania chineză Baidu, cunoscută pentru cel mai mare motor de căutare din China, intră pe piața europeană a mașinilor autonome. Prin divizia sa de robotaxi, Apollo Go, Baidu va începe testele în Elveția în luna decembrie 2025, în parteneriat cu PostBus, operatorul național de transport public al țării.

Cele două companii au anunțat că vor lansa un serviciu de taxi complet autonom, numit „AmiGo”, până la începutul anului 2027. Până atunci, vor testa mașinile în condiții reale de trafic, în mai multe orașe elvețiene.

Taxiurile nu vor avea volan

Proiectul folosește modelul Apollo RT6, o mașină electrică produsă special pentru conducerea autonomă. Vehiculul nu are un loc pentru șofer în sensul clasic, iar volanul poate fi detașat complet.

Călătoria va putea fi comandată printr-o aplicație, asemănătoare cu Uber. Practic, utilizatorul își va comanda mașina de pe telefon, iar aceasta va veni singură, fără niciun om la volan.

De ce Elveția?

Elveția a fost aleasă ca teren de testare datorită sistemului său de transport public extrem de bine reglementat și reputației în materie de siguranță rutieră.

Pentru Baidu, este primul pas concret spre extinderea în Europa. Compania operează deja una dintre cele mai mari rețele de taxiuri autonome din lume, cu peste 1.000 de vehicule fără șofer, în orașe precum Beijing, Shenzhen, Dubai, Abu Dhabi și Hong Kong.

Până acum, rețeaua Apollo Go a efectuat peste cinci milioane de curse fără incidente majore, potrivit datelor furnizate de companie.

Waymo și Uber se pregătesc și ei de lansare

Baidu nu este singurul gigant tehnologic care își extinde serviciile în Europa. Compania Waymo, deținută de Alphabet, grupul care controlează Google, a anunțat că va începe testele în Londra anul viitor.

„Am demonstrat cum să scalăm în mod responsabil serviciile complet autonome și așteptăm cu nerăbdare să extindem beneficiile tehnologiei noastre în Regatul Unit”, a declarat Tekedra Mawakana, codirector executiv al Waymo.

Și Uber pregătește propriul serviciu de mașini fără șofer, în parteneriat cu startup-ul britanic Wayve, testele urmând să înceapă în 2026. Acestea vor include vehicule de nivel 4, adică mașini complet autonome, capabile să se descurce singure în orice condiții de trafic.

Chiar dacă ideea de a urca într-o mașină fără șofer poate părea încă stranie pentru mulți, tehnologia avansează rapid. Experții spun că astfel de proiecte pot reduce accidentele cauzate de erori umane, pot fluidiza traficul și pot scădea costurile pentru transportul urban.

