Criza sanitară din ultimului an a transformat munca de acasă dintr-o excepție într-un lucru obișnuit, iar, în unele cazuri, într-o regulă. De aici, vedem o întreagă schimbare a comportamentului social care începe să se manifeste. Dacă nu mai ai grija drumului până la serviciu, distanțele urbane contează mai puțin – vei prefera poate să locuiești în zona limitrofă a orașului, într-un alt oraș care îți place mai mult sau chiar în casa din satul bunicilor, cu creșterea calității vieții și economii de ordin financiar. Pe larg despre acest fenomen poți citi în articolul „Cum ne schimbă pandemia viața. Trei lecții pentru când lucrurile se vor întoarce la normal”

Care este însă pasul următor? Cei care lucrează de acasă își permit, cel mai adesea, concedii mai lungi în care să își împartă timpul între muncă și relaxare. La sfârșitul unei astfel de vacanțe de succes nu este exclus să apară dorința de a nu te mai întoarce.

Așa au apărut așa-numiții „nomazi digitali”, o categorie destul de restrânsă până acum, de obicei liber-profesioniști în domeniul IT. Pe măsură ce munca de acasă devine regulă, și acest fenomen are toate șansele să explodeze.

Bine, dar unde să mă duc? Opțiunile sunt teoretic nelimitate, adică orice loc din lume unde există o conexiune decentă la internet. Însă fiecare vine și cu avantajele și dezavantajele ei – legate de costul vieții, calitatea serviciilor publice, cunoașterea limbii, siguranța personală și multe altele.

Iată mai jos câteva categorii de opțiuni, în funcție de așteptările tale.

Variantele „de buget”

Atunci când veniturile tale sunt mici sau când vrei să economisești ceva bani, te interesează locurile din lume unde costurile vieții sunt mult mai mici, unde de exemplu ce faci aici cu 1000 de euro faci acolo cu 1000 de lei. Astfel de locuri sunt desigur foarte multe – cu cât mai săracă este o țară cu atât mai ieftin e să trăiești acolo, însă majoritatea presupun și dezavantaje legate de comunicare, de integrarea în societate sau chiar cu riscuri legate de criminalitate. În lumea nomazilor digitali, destinațiile preferate care asigură compromisul între toate aceste aspecte îl reprezintă câteva locuri aparent surprinzătoare din Asia de Sud Est.

– Thailanda are prețuri ceva mai mari decât media regională, dar și natura cosmopolită și turistică de natură a le justifica. Pe de altă parte, deși cultura locală este binevoitoare cu turiștii, își pierde din entuziasm față de cei care aleg să rămână acolo pe termen mediu sau lung.

– Vietnam este un loc cu un cost al vieții surprinzător de mic, cu un popor ospitalier și educat, unde te descurci ușor în limba engleză. Pe de altă parte, are încă și caracteristicile mai puțin plăcute ale unui stat comunist și autoritar, regula de acceptare socială fiind „ascultă și taci dacă vrei să-ți fie bine”.

– Cambodgia este cel mai relaxat loc dintre toate trei, cu un cost al vieții minuscul și locuitori bine-voitori dacă îți alegi cu grijă locul în care te duci. Îi lipsesc în schimb atât viața animată din Thailanda cât și apetitul spre educație și tehnologie din Vietnam.

Variantele „de familie”

Dacă ai copii, atunci variantele extrem de ieftine de mai devreme sunt aproape excluse și prioritară devine calitatea educației.

– Malta este locul ideal în raport cu costul vieții și calitatea serviciilor publice. Astfel, școala este de calitate decentă și aproape exclusiv în limba engleză pentru clasele primare iar sistemul de sănătate publică este cel mai vechi din lume și unul dintre cele mai performante. Prețurile sunt, în general, comparabile cu cele din România sau chiar puțin mai mici.

– Cipru, față de Malta, vine cu avantajul unui cost mult mai mic al locuirii, în condiții excelente. Practic, cu banii de chirie pentru un apartament în București poți găsi o casă în unele dintre orășelele mai mici. În schimb, deși engleza este la rândul ei limbă oficială și se predă în școli, greaca este materie obligatorie pentru cei mici încă de la început.

– Irlanda este lipsită de inconvenientele de mai sus și se află în topurile mondiale ale calității vieții, dar are două mari dezavantaje: costurile mari și clima mai mult mai puțin însorită. Însă – pentru cei care au copii trecuți de clasele primare și care nu vor să învețe vreo limbă exotică și nici să achite costurile educației private – aceasta este practic singura opțiune din interiorul Uniunii Europene.

Variantele „de relaxare”

Atunci când nu ai copii sau ai dar fie îți permiți taxele de școlarizare privată fie vrei să învețe o limbă nouă în sistemul public, opțiunile se lărgesc considerabil. Iată doar câteva exemple, dintre cele care păstrează avantajul distanței dat de un zbor low-cost.

– Grecia este destinația preferată și familiară a românilor, cu costuri decente, viață civilizată și ambianță de vacanță eternă. Opțiunile sunt însă atât de multe și de variate încât fiecare este ținut să aleagă dintre evventualele vacanțe pe care le-a petrecut deja acolo.

– Tenerife (Spania) vine cu avantajul climei aproape perfecte, al proximității dintre plaja deschisă aproape tot anul și un munte permanent înzăpezit, dar și cu un cost acceptabil al eventualei educații private în limba engleză, mult mai mic de exemplu decât în România.

– Austria poate fi o opțiune pentru cei preferă muntele mai degrabă decât marea și care caută opțiunea totuși cea mai convenabilă dintre țările cu o calitate a vieții foarte ridicată. Totuși, este de ținut cont că o astfel de destinație presupune un efort finaciar suplimentar substanțial.

Variantele „de lux”

– Elveția poate fi o opțiune doar dacă banii nu reprezintă o problemă – până și localnicii preferă să facă drumuri până în țările vecine pentru a face cumpărături mai ieftine. Însă acest cost vine cu avantajul absolut al celei mai ridicate calități a vieții în topul mondial și cu oportunități de afaceri și de networking greu de egalat.

– Bermuda (Marea Britanie), un loc la rândul său extrem de scump, are în plus natura exotică, de vacanță permanentă, asigurând însă un nivel foarte ridicat al calității vieții. Are însă și dezavantajul distanței, cu zboruri mai lungi, mai scumpe și conexiuni mult mai dificile în caz de nevoie.

– Singapore, practic echivalentul asiatic al Elveției, vine cu avantajul conexiunii la „lumea nouă” generată de dezvoltarea economică a Asiei. Locul este chiar mai divers și mai cosmopolit, iar engleza este acolo una dintre limbile oficiale. Față de celelalte opțiuni din acest capitol costul vieții este ceva mai mic – cu excepția chiriilor care rămân exorbitante.

