Cum funcționează capcana

Victimele sunt convinse să completeze un formular cu date personale și bancare pentru a plăti o taxă aparent mică de transport (ex: 10 lei pentru plata transportului presupusului laptop). Ulterior, din cont pot fi retrase sume mai mari, iar datele financiare pot fi folosite în alte fraude.

Recomandări pentru a nu pica în capcană

Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC a transmis următoarele recomandări:

„Verifică mereu dacă există o astfel de campanie accesând canalele de comunicare oficiale ale companiei în numele căruia s-a lansat oferta sau promoția.

Fii atent la adresele web – campaniile false folosesc adesea domenii ce imită pe cele oficiale. Nu te grăbi!

Nu introduce date sensibile, mai ales date financiare pentru „taxe de transport” la oferte care par prea bune pentru a fi adevărate.

Protejează-ți datele și raportează imediat orice suspeciune de fraudă către autorități”, conform Directoratului Național de Securitate Cibernetică – DNSC.

Totodată, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) face un avertisment cu privire la o altă tentativă de fraudă telefonică. Atacatorii se dau drept angajați ai DNSC, antreprenorii fiind vizați în mod special.

De asemenea, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a făcut un anunț și cu privire la tentativele de fraudă care implică apeluri false, în numele Poliţiei şi Băncii Naţionale a României.





