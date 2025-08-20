Teatrul Grivița 53, construit din donații de regizoarea Chris Simion-Mercurian, se deschide la toamnă, în București

O clădire modernă, cu două săli de spectacole

Inițiatoarea proiectului, Chris Simion-Mercurian, a investit la început 200.000 de euro, obținuți din vânzarea casei bunicii sale. 

În timp, numeroși artiști, medici, arhitecți și oameni din diverse domenii s-au alăturat visului, unii cumpărând simbolic „cărămizi” la prețul de 53 de euro.

Totuși, banii nu ar fi fost suficienți dacă regizoarea nu ar fi obținut și un grant de aproape două milioane de euro, prin programul Ro-Cultură.

Situat pe Calea Griviței, nr. 53, noul teatru are patru etaje, două săli de spectacole și spații dedicate evenimentelor culturale.

  • Sala mare: 140 de locuri, înălțime de 10,5 metri, scenotehnică versatilă și posibilitatea de a adapta gradenele în trei variante – amfiteatru, elisabetan sau arenă.
  • Sala mică: 70-80 de locuri, pentru spectacole intime.
  • Etajele 2 și 3: destinate expozițiilor, vernisajelor, spectacolelor-lectură și performance-urilor.

„Va rămâne estetic industrial, pereții de beton așa vor rămâne și pardoseala va fi de beton pentru că așa ne-am propus, ca spiritul să fie un spirit extrem de modern, berlinez şi viu”, a spus Chris Simion-Mercurian, potrivit Tvr Info.

Prima stagiune și artiștii implicați

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Demersul artistic al Teatrului Grivița 53 va fi axat pe dramatizări din literatura contemporană și clasică, dar și pe texte originale scrise pentru acest spațiu.

Printre regizorii și coregrafii confirmați pentru prima stagiune se numără: Gabor Tompa, Alexandru Dabija, Radu Afrim, Andreea Gavriliu, Eugen Jebeleanu, Andrei Măjeri, Carmen Vidu, Ștefan Lupu și alții. Primul proiect va fi regizat și coregrafiat de Ștefan Lupu.

„Un exemplu pe care-l lăsăm moștenire generațiilor viitoare”

Pentru regizoare, inaugurarea teatrului are o semnificație personală aparte:

„Universul continuă să mă surprindă. Astăzi am fost să iau edificarea Teatrului Grivița 53. De ce nu în altă zi? (…) Fix astăzi…când m-am născut eu? (…) Unul dintre oamenii care a crezut necondiționat în visul nostru, mai precis de când ne chinuiam să obținem autorizația de construire, a fost viceprimarul Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar. Nimic nu este întâmplător! Nimic nu e lipsit de sens! Să mulțumim pentru coincidență / dar / semn și să nu uităm că noi toți, în această excursie, avem o menire. Important e ce lăsăm mai departe, pentru ceilalți, ca moștenire”, a scris Chris Simion-Mercurian, pe Facebook, pe 19 august.

Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Recomandări
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Teatrul Grivița 53, construit din donații de regizoarea Chris Simion-Mercurian, se deschide la toamnă, în București
Certificatul de naștere (edificare) al teatrului Grivița 53 a fost semnat – Foto: Facebook/ Chris Simion-Mercurian

După mijlocul lunii septembrie vom deschide clădirea pentru ctitori (cu prioritate) și pentru ceilalți care iubesc teatrul și vor să se bucure de acest miracol.

teatrul grivita 53Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Regizoarea subliniază forța comunității care a sprijinit acest proiect unic.

„Grivița 53 – primul teatru construit împreună de la zero a pornit în 2016 ca o inițiativă personală, dar a fost construit de o comunitate. Unicitatea și forța acestui demers stă și în energia comună a celor ce au crezut și au acționat. (…) Teatrul Grivița 53 este mai mult decât un spațiu cultural, este un spirit, un exemplu pe care-l lăsăm moștenire generațiilor care vin după noi”, a mai adăugat Chris Simion-Mercurian.

„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Recomandări
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Sprijinul autorităților

Unul dintre susținătorii constanți ai proiectului a fost actualul primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„A luat naștere, oficial, Teatrul Grivița 53! Astăzi, am semnat certificatul de naștere (edificare) al teatrului Grivița 53, un moment special pentru Chris Simion-Mercurian, pentru bucureșteni și pentru toți cei care cred în puterea artei. Chris, ai transformat un ideal în realitate. Felicitări pentru determinare și sufletul pus în fiecare detaliu! Aștept cu nerăbdare să fim împreună la primul spectacol pe scena Grivița 53”, a scris Stelian Bujduveanu, pe Facebook, pe 19 august.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic | EXCLUSIV

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Unica.ro
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
gsp
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
GSP.RO
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
Parteneri
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Avantaje.ro
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite
BREAKING NEWS
Știri România 15:04
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite
Relația celor doi tineri care au murit loviți de TIR pe A1 era anchetată de mai multe instituții. Cei doi se cunoscuseră pe Instagram
Știri România 14:59
Relația celor doi tineri care au murit loviți de TIR pe A1 era anchetată de mai multe instituții. Cei doi se cunoscuseră pe Instagram
Parteneri
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Adevarul.ro
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Cine sunt concurenții români de la „Exatlon Mexic”. Au fost surprinși pe aeroportul din Elveția
Stiri Mondene 15:30
Cine sunt concurenții români de la „Exatlon Mexic”. Au fost surprinși pe aeroportul din Elveția
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Stiri Mondene 15:16
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Parteneri
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Elle.ro
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
ObservatorNews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
GSP.ro
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.ro
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Mediafax.ro
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Cine sunt cei doi tineri care s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului pe A1. Ultimele cuvinte pe care Giorgiana i le-a spus tatălui ei
KanalD.ro
Cine sunt cei doi tineri care s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului pe A1. Ultimele cuvinte pe care Giorgiana i le-a spus tatălui ei

Politic

10 țări din Europa sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina, ca să ofere garanții de securitate împotriva agresiunii Rusiei
Politică 14:15
10 țări din Europa sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina, ca să ofere garanții de securitate împotriva agresiunii Rusiei
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Exclusiv
Politică 11:00
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Parteneri
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Spotmedia.ro
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează