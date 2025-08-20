Teatrul Grivița 53, construit din donații de regizoarea Chris Simion-Mercurian, se deschide la toamnă, în București

O clădire modernă, cu două săli de spectacole

Inițiatoarea proiectului, Chris Simion-Mercurian, a investit la început 200.000 de euro, obținuți din vânzarea casei bunicii sale.

În timp, numeroși artiști, medici, arhitecți și oameni din diverse domenii s-au alăturat visului, unii cumpărând simbolic „cărămizi” la prețul de 53 de euro.

Totuși, banii nu ar fi fost suficienți dacă regizoarea nu ar fi obținut și un grant de aproape două milioane de euro, prin programul Ro-Cultură.

Situat pe Calea Griviței, nr. 53, noul teatru are patru etaje, două săli de spectacole și spații dedicate evenimentelor culturale.

Sala mare: 140 de locuri, înălțime de 10,5 metri, scenotehnică versatilă și posibilitatea de a adapta gradenele în trei variante – amfiteatru, elisabetan sau arenă.

Sala mică: 70-80 de locuri, pentru spectacole intime.

Etajele 2 și 3: destinate expozițiilor, vernisajelor, spectacolelor-lectură și performance-urilor.

„Va rămâne estetic industrial, pereții de beton așa vor rămâne și pardoseala va fi de beton pentru că așa ne-am propus, ca spiritul să fie un spirit extrem de modern, berlinez şi viu”, a spus Chris Simion-Mercurian, potrivit Tvr Info.

Prima stagiune și artiștii implicați

Demersul artistic al Teatrului Grivița 53 va fi axat pe dramatizări din literatura contemporană și clasică, dar și pe texte originale scrise pentru acest spațiu.

Printre regizorii și coregrafii confirmați pentru prima stagiune se numără: Gabor Tompa, Alexandru Dabija, Radu Afrim, Andreea Gavriliu, Eugen Jebeleanu, Andrei Măjeri, Carmen Vidu, Ștefan Lupu și alții. Primul proiect va fi regizat și coregrafiat de Ștefan Lupu.

„Un exemplu pe care-l lăsăm moștenire generațiilor viitoare”

Pentru regizoare, inaugurarea teatrului are o semnificație personală aparte:

„Universul continuă să mă surprindă. Astăzi am fost să iau edificarea Teatrului Grivița 53. De ce nu în altă zi? (…) Fix astăzi…când m-am născut eu? (…) Unul dintre oamenii care a crezut necondiționat în visul nostru, mai precis de când ne chinuiam să obținem autorizația de construire, a fost viceprimarul Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar. Nimic nu este întâmplător! Nimic nu e lipsit de sens! Să mulțumim pentru coincidență / dar / semn și să nu uităm că noi toți, în această excursie, avem o menire. Important e ce lăsăm mai departe, pentru ceilalți, ca moștenire”, a scris Chris Simion-Mercurian, pe Facebook, pe 19 august.

Certificatul de naștere (edificare) al teatrului Grivița 53 a fost semnat – Foto: Facebook/ Chris Simion-Mercurian

După mijlocul lunii septembrie vom deschide clădirea pentru ctitori (cu prioritate) și pentru ceilalți care iubesc teatrul și vor să se bucure de acest miracol.

Regizoarea subliniază forța comunității care a sprijinit acest proiect unic.

„Grivița 53 – primul teatru construit împreună de la zero a pornit în 2016 ca o inițiativă personală, dar a fost construit de o comunitate. Unicitatea și forța acestui demers stă și în energia comună a celor ce au crezut și au acționat. (…) Teatrul Grivița 53 este mai mult decât un spațiu cultural, este un spirit, un exemplu pe care-l lăsăm moștenire generațiilor care vin după noi”, a mai adăugat Chris Simion-Mercurian.

Sprijinul autorităților

Unul dintre susținătorii constanți ai proiectului a fost actualul primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„A luat naștere, oficial, Teatrul Grivița 53! Astăzi, am semnat certificatul de naștere (edificare) al teatrului Grivița 53, un moment special pentru Chris Simion-Mercurian, pentru bucureșteni și pentru toți cei care cred în puterea artei. Chris, ai transformat un ideal în realitate. Felicitări pentru determinare și sufletul pus în fiecare detaliu! Aștept cu nerăbdare să fim împreună la primul spectacol pe scena Grivița 53”, a scris Stelian Bujduveanu, pe Facebook, pe 19 august.