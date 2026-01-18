Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași transmite că pentru remedierea avariei au intervenit echipe ale operatorului de apă și ale autorităților locale. Traficul este dirijat de echipaje ale Poliției Locale Negrești.

„În atenția conducătorilor auto! Trafic îngreunat pe DN 15D, Negrești, județul Vaslui, în urma unei avarii la rețeaua de apă! Din cauza unei avarii la conducta de apă caldă, apa se scurge pe o porțiune de aproximativ 50 m pe partea carosabilă, iar pe fondul temperaturilor foarte scăzute s-a format un pod de gheață pe întreaga lățime a drumului”, a transmis DRDP Iași.

De asemenea, și centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis o informare despre situația traficului pe DN 15D, estimând reluarea circulației în condiții normale după ora 10.00.

„Traficul este îngreunat pe DN 15D, pe raza orașului Negrești, județul Vaslui, unde se acționează pentru îndepărtarea gheții de pe carosabil, în urma avariei la rețeaua de apă, ce a generat scurgerea unei cantități de apă pe suprafața de rulare. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 10.00”, potrivit sursei citate.

Centrul INFOTRAFIC informează că la nivelul țării se circulă în general pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună, temperaturile fiind negative.

„Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin îndepărtarea zăpezii sau a gheții de pe geamuri! Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!”, au precizat reprezentanții Poliției Române.

