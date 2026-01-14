Pentru a conduce în siguranță pe drumuri acoperite de gheață sau zăpadă, este recomandat să se evite utilizarea pilotului automat. Deși această funcție poate fi utilă în condiții normale, pe suprafețe alunecoase, situația se schimbă, relatează publicația maghiară FemCafe.

Pe carosabil ud sau înghețat, șoferii trebuie să folosească mișcări delicate pentru a frâna, pentru a accelera sau pentru a opri complet.

Pilotul automat poate întârzia timpul de reacție și reduce controlul asupra vehiculului, crescând riscul de derapaj sau accident.

Adoptarea unor măsuri simple, precum ajustarea vitezei, menținerea unei distanțe corespunzătoare față de alte vehicule și evitarea manevrelor bruște poate face diferența pe drumurile acoperite de zăpadă.

În sezonul rece, gheața și poleiul sunt cei mai mari dușmani ai șoferilor, în special ai celor neexperimentați, care pot avea probleme din cauza unor eventuale manevre necorespunzătoare. Iată cum să conduci în siguranță pe gheață și pe polei.





