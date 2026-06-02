Inițiativa vine în contextul în care țări precum Olanda, Coreea de Sud și Italia au luat măsuri similare, interzicând smartphone-urile în școli din cauza impactului negativ asupra concentrării și comportamentului elevilor. Alte state analizează restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale.

Proiectul de lege polonez vizează interzicerea utilizării telefoanelor mobile de către elevii între 7 și 15 ani în timpul orelor și pauzelor. Școlile vor putea amenaja spații speciale pentru depozitarea dispozitivelor.

„Propunem interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școlile primare în timpul orelor și al pauzelor… Suntem convinși că părinții și profesorii ar trebui să dispună de un astfel de instrument”, a declarat premierul Tusk. El a adăugat: „Avem o problemă civilizațională legată de dependența practic a tuturor, în special a celor mai tineri, de platforme, jocuri etc. Ne dăm seama că acest lucru poate avea consecințe dezastruoase pentru viața copiilor și pentru țară”.

În paralel, ministrul pentru afaceri digitale propune o lege separată pentru limitarea accesului copiilor la site-uri pornografice. Verificarea vârstei nu va folosi date biometrice, declarații de vârstă sau informații despre activitatea online, ci va respecta standardele de confidențialitate și protecția datelor personale, conform justificării oficiale.

Planurile de reglementare includ și interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani, o măsură propusă în februarie de ministrul educației, Barbara Nowacka. Acest demers ar putea genera tensiuni cu marii jucători din industria tehnologică americană. Pe de altă parte, companiile de tehnologie susțin că dispozitivele digitale au beneficii pentru educație, comunicare și siguranță. Ele propun utilizarea controalelor parentale și a altor restricții specifice, în locul interdicțiilor totale.

