De Valentina Postelnicu,

Savin a părăsit partidul în septembrie 2019, în urma unui conflict cu conducerea partidului.

În ziua în care grupul din Senat era pregătit să îi dea funcţia de secretar al comisiei de apărare, în locul lui Mihai Fifor, acesta venea la tribuna Senatului şi anunţa că nu mai e cazul să fie numit, pentru că demisionează din partid.

Ulterior, pe 28 ianuarie 2020, Emanuel Savin, care a votat învestirea noului Guvern Orban, trecea la PNL. Pentru că era vacanţă parlamentară, acesta nu şi-a depus cererea de adeziune la grupul PNL.

Când a început activitatea în Senat, Emanuel Savin deja rupsese relaţiile cu PNL. El anunţa că va candida la primăria Ploieşti, din partea Pro România.

„Eu sunt afiliat la PNL la ora actuală, dar nu am apucat nici măcar să mă declar pentru că s-a închis sesiunea. Eu trebuia să mă duc luni și să-mi anunț apartenența, dar dacă oamenii s-au sucit și mi-au făcut aici o organizație pe Valea Prahovei, atunci m-am supărat și am terminat cu ei orice discuție. Luni o să anunț la plen că renunț la afiliere și devin senator independent (…). Și-au făcut ei aici organizație și au trecut peste mine. Singura mea pretenție discutată cu PNL a fost să răspund de colegiul ăsta așa cum am făcut din 2004. Și atunci m-am supărat și-am zis să-mi văd de treburile mele, așa că intenționez să trec la Pro România. O să candidez la primăria Ploiești din partea Pro România. De ce să nu candidez?”,​ a explicat Emanoil Savin pentru ziarul Incomod.

Miercuri, în plenul Senatului, senatorul a anunţat că revine în Partidul Social Democrat. Acesta a stârnit hohotele de râs ale colegilor din Senat, care s-au obişnuit cu anunţurile acestuia privind schimbarea partidului.

