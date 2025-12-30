Galaxia care lasă o „coadă” uriașă în urma ei

Una dintre imaginile publicate recent surprinde galaxia spirală NGC 4388, aflată în roiul de galaxii Fecioară, la aproximativ 60 de milioane de ani-lumină de Pământ. Roiul adună peste 1.000 de galaxii, iar NGC 4388 este una dintre cele mai strălucitoare dintre ele.

Notice anything different about me? 👀



This @NASAHubble picture of the galaxy NGC 4388 reveals something not previously visible in previous images of it—a plume of gas reaching out towards the bottom-right corner of the image. Learn more: https://t.co/y0jXxkON5u pic.twitter.com/G09qktHE4a — NASA (@NASA) December 20, 2025

Fotografiată aproape din lateral de Telescopul Spațial Hubble, galaxia pare să se deplaseze cu viteză mare prin acest „trafic cosmic”. Imaginea dezvăluie brațe spiralate bine conturate, presărate cu puncte albastre și roșii, care indică regiuni unde se formează stele tinere și fierbinți din hidrogen.

Cea mai surprinzătoare parte este însă o extensie lungă de gaz, asemănătoare unei cozi gigantice, care pornește din nucleul galaxiei și se întinde adânc în spațiul intergalactic. Această structură nu fusese observată în imaginile Hubble mai vechi și a devenit vizibilă doar după combinarea mai multor intervale de lungimi de undă, potrivit publicației Spektrum.de.

„Hamburgerul lui Dracula”, un disc planetar plin de haos

La aproximativ 1.000 de ani-lumină de Pământ, telescoapele Hubble și James Webb au surprins un disc protoplanetar care i-a uimit pe astronomi. Este vorba despre IRAS 23077+6707, un nor masiv de gaz și praf cu un diametru de aproape 640 de miliarde de kilometri, de circa 40 de ori mai mare decât sistemul nostru solar.

Hubble imaged the largest planet-forming disk ever observed!



Spanning 400 billion miles, this disk is called "Dracula's Chivito" as a nod to the heritage of its researchers from Transylvania & Uruguay, where the national dish is a chivito (sandwich): https://t.co/3WixLNGnSB pic.twitter.com/Uz67l0vABl — Hubble (@NASAHubble) December 23, 2025

Discul a fost poreclit „Hamburgerul lui Dracula”, după un tip de burger din Uruguay, din cauza aspectului său neobișnuit. În loc să fie calm și simetric, așa cum se credea că sunt locurile unde se nasc planetele, acest disc prezintă o structură dezordonată.

Datele arată fluxuri luminoase de materie care se ridică vertical din disc, iar aceste structuri apar doar pe o singură parte. Pentru cercetători, acest lucru sugerează că un eveniment major a avut loc în această regiune. Astronomii spun că IRAS 23077+6707 ar putea semăna cu ceea ce a fost sistemul nostru solar în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani.

Ciocnirea spectaculoasă a două galaxii spirale

A treia imagine arată un proces cosmic extrem de violent: fuziunea a două galaxii spirale, NGC 2207 și IC 2163, aflate la circa 15 milioane de ani-lumină de Pământ. Imaginea combină date obținute de Telescopul Spațial James Webb și de Observatorul de raze X Chandra al NASA.

A spectacular view!



Lightly grazing each other, the smaller spiral galaxy IC 2163 (left) is slowly moving behind NGC 2207 (right).



The stunning colours result from a combination of infrared, visible, and ultraviolet light



(Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, N. Bartmann-ESA/Webb) pic.twitter.com/QjvmSUH9xC — World and Science (@WorldAndScience) December 22, 2025

Galaxia mai mare, NGC 2207, domină cadrul, în timp ce IC 2163 se împinge peste marginea sa exterioară. Cele două galaxii se atrag gravitațional, iar brațele lor spiralate sunt răsucite și întinse. Fluxuri întregi de stele și gaz sunt smulse și aruncate în spațiu.

Cercetătorii descriu structura rezultată drept o „rețea haotică” care străbate galaxiile aflate în coliziune. Imaginea scoate în evidență dimensiunile uriașe și forțele extreme implicate în astfel de procese cosmice.