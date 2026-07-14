Ce temperatură are apa Mării Negre pe litoralul românesc. În weekend, a scăzut la 17 grade

Care este temperatura apei în prezent

În prezent, temperatura apei în Constanța este de 25 de grade Celsius, conform Vremeaconstanta.ro. Aceasta va scădea la 24 de grade Celsius la ora 1.00, temperatură care va crește cu un grad miercuri, la ora 10.00, conform site-ului menționat.

Foto: Vremeaconstanta.ro

Turiștii care au ajuns în weekend pe litoralul din România au avut parte de o surpriză neplăcută: apa mării a fost rece. În zona de țărm a Constanței, aceasta a scăzut la 17 grade Celsius, potrivit Meteo Plus.

„În următoarele zile, din cauza fenomenului de upwelling, apa Mării Negre se va răci. Vântul favorizează ridicarea la suprafață a apei reci din adâncime, astfel că temperatura apei poate scădea la 17-20°C”, a explicat Meteo Plus pe 12 iulie 2026.

Ce este fenomenul de upwelling

Potrivit National Geographic Society, upwellingul este un proces natural în care curenții marini aduc la suprafață apă rece, bogată în nutrienți. Este provocat de vânturi și de rotația Pământului, mai exact de așa-numitul efect Coriolis, care determină deplasarea apei de suprafață și permite ridicarea apei reci din straturile inferioare.

Acest fenomen este benefic pentru ecosistem, deoarece aduce nutrienți care susțin dezvoltarea planctonului, a peștilor și a altor forme de viață marină. În același timp însă, poate avea efecte incomode pentru oameni, mai ales în sezonul estival.

Cele mai bune aplicații care îți arată temperatura apei mării și steagurile salvamarilor

Planificarea unei zile ideale la plajă a trecut de mult de faza în care doar priveai pe fereastra hotelului ca să vezi dacă e soare. Astăzi, o vacanță reușită depinde la fel de mult de condițiile din apă, nu doar de cele din aer.

Fie că vrei să eviți marea neașteptat de rece, fie că vrei să știi dacă valurile sunt prea mari pentru copii, tehnologia pune la dispoziție instrumentele de care ai nevoie. Iată care sunt cele mai bune aplicații care îți arată temperatura apei mării și steagurile salvamarilor.

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