Astăzi, o vacanță reușită depinde la fel de mult de condițiile din apă, nu doar de cele din aer. Fie că vrei să eviți marea neașteptat de rece, fie că vrei să știi dacă valurile sunt prea mari pentru copii, tehnologia pune la dispoziție instrumentele de care ai nevoie.

Totuși, o analiză echilibrată ne arată că, deși aceste aplicații sunt extrem de utile, ele vin la pachet cu limitări tehnice și diferențe de acuratețe pe care orice turist ar trebui să le cunoască înainte de a pleca în concediu.

Sea Status

Prima opțiune pe care turiștii ar trebui să o aibă în vedere, în special cei care aleg litoralul românesc, este Sea Status.

Dezvoltată cu sprijinul salvamarilor din zona Constanța-Mamaia, aceasta este concepută special pentru siguranța la malul mării. Marele său avantaj este că afișează în timp real steagurile arborate pe plajă, oferind informații vitale despre momentele în care intratul în apă e interzis.

De asemenea, indică localizarea bazelor de salvamari, temperatura apei și sfaturi de prim ajutor. Însă acoperirea sa geografică este limitată aproape exclusiv la stațiunile autohtone, fiind inutilă pentru un sejur în Grecia sau Bulgaria. În plus, actualizarea datelor depinde direct de factorul uman și de raportările echipelor din teren, ceea ce poate genera uneori mici întârzieri.

Sea Water Temperature

Pentru cei care își petrec vacanțele dincolo de granițe, aplicații de tipul Sea Water Temperature reprezintă o alternativă globală bună. Acest tip de platformă monitorizează zeci de mii de locații marine din întreaga lume și oferă, pe lângă temperatura actuală, un istoric sezonier util pentru a aproxima dacă apa este mai caldă în iulie sau în august într-o anumită regiune.

Include și un indice de siguranță calculat pe baza curenților și a valurilor. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie să înțeleagă că datele globale sunt colectate în mare parte prin sateliți meteorologici și modele matematice, nu de la stații fixe amplasate pe fiecare plajă în parte.

Din acest motiv, temperatura indicată pe ecran poate diferi uneori cu un grad sau două față de realitatea de la mal, unde apa mică se încălzește mult mai repede sub acțiunea directă a soarelui.

Meteo&Radar

O imagine de ansamblu asupra întregii zile de plajă este oferită de platforme consacrate precum Meteo & Radar, care dețin secțiuni solide dedicate exclusiv vremii pe litoral. Dincolo de starea mării, această aplicație excelează la monitorizarea indicelui UV, un element esențial pentru a ști când este momentul să te retragi sub umbrelă pentru a evita arsurile solare.

De asemenea, radarul de furtuni în timp real este extrem de precis și poate avertiza turiștii cu privire la vijeliile de coastă cu doar câteva minute înainte ca acestea să lovească. Pe de altă parte, caracterul comercial al aplicației vine la pachet cu dezavantaje, versiunea gratuită fiind adesea aglomerată cu reclame, în timp ce unele funcții avansate necesită un abonament plătit.

Totodată, din cauza dinamicii rapide a maselor de aer de deasupra mării, prognozele pe termen lung pentru zonele de coastă pot fi destul de volatile.

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