„Vântul împinge apa caldă de la suprafață spre larg, iar aceasta este înlocuită de apă rece din straturile profunde”, explică Meteoplus pe Facebook.

Temperaturile apei, care în weekend variază între 24 și 26 de grade Celsius (3-6 iulie), pot scădea rapid, ceea ce poate fi resimțit imediat de turiști.

Deși acest fenomen nu este constant, el apare des în sezonul cald, mai ales în perioadele cu vânt susținut. Upwelling-ul, specific regiunii Mării Negre, poate influența semnificativ condițiile de înot și temperatura apei.

„Monitorizăm evoluția fenomenului și vom reveni cu actualizări, întrucât prognozele se pot modifica”, menționează Meteoplus. Astfel de evenimente sunt o caracteristică naturală a ecosistemului marin din zonă.

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