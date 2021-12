Declarațiile președintelui PNL vin în contextul în care proiectul de buget publicat de Ministerul Finanţelor are prevăzut doar un procent de 6,71% din PIB pentru investiţii, în timp ce programul de guvernare prevede alocarea a 7% pentru acest domeniu.

„Când s-a negociat această coaliție de guvernare, pachetul social propus de PSD a fost acceptat doar cu condiția ca 7% din buget să se ducă către investiții. Nu e doar o ambiție a PNL. Este singurul mod prin care poți să susții acel pachet social. Fără resursele pentru investiții, pachetul social nu are sustenabilitate pe termen lung și creează dezechilibre”, a afirmat Florin Cîțu, la Parlament.

Nu este un moft această cifră de 7%, dar este nevoie de aceste investiţii pentru a susţine creşterile de pensii şi salarii. Am spus că este nevoie de aproximativ 3 miliarde în plus pentru a ajunge la această cifră de 7% din PIB, dar mi s-a spus că bugetul este închis. Aşa cum a fost respectat pachetul social din programul de guvernare, aşa cerem să fie respectat şi pachetul de investiţii. Florin Cîțu:

Liderul PNL a dat de înțeles chiar faptul că actuala coaliție de guvernare s-ar putea destrăma dacă social-democrații nu vor fi de acord cu procentul de 7% alocat pentru investiții și că situația bugetului va trebui discutată și în interiorul partidului.

„Coaliția cu PSD a fost un compromis. Acum nu cred că se mai poate face ceva la acest buget, trebuie să discutăm în PNL. Vom vedea dacă și acesta va fi un compromis ca să mergem mai departe”, a spus Florin Cîțu.

Liderul liberal a explicat și faptul că bugetul ar putea fi adoptat până la finalul acestui an doar într-un singur scenariu.

„Până la urmă premierul îşi asumă acest buget, să meargă mai departe cu el, să meargă pe varianta asumării răspunderii. Vom lua o decizie în PNL în acest sens, dar eu vă spun că acel 7% a fost negociat cu pachetul social care a fost introdus în buget. Pentru pachetul social s-au găsit bani. E şi varianta în care premierul îşi asumă acest buget şi vom vedea după aceea”, a declarat Cîțu.

Acesta a adăugat că PNL a făcut compromisuri în această guvernare, însă unele lucruri sunt doar pe hârtie, cum ar fi creşterea investiţiilor de abia în anul 2023.

„Am văzut că investiţiile cresc în 2023. E bizar cum am putut creşte investiţiile an de an şi acum nu mai sunt bani să crească investiţiile. Am spus de la început că nu vreau să intervin pe negocierea între ministere cu premierul. Am vrut doar să fie respectat programul de guvernare. Din păcate, doar partea liberală a fost respectată în proiectul de buget”, a adăugat Florin Cîţu, precizând că există o discuţie în coaliţie să nu fie depuse amendamente la proiectul de buget.

Reacția liderului PNL a venit după ce, tot luni, Marcel Ciolacu a declarat că, deşi la Investiţii nu a fost alocat procentul de 7% din PIB, diferența este mică.

„Este o diferenţă mică. Ştiu că anul trecut am prins, parcă, 5,9 la investiţii şi am închis cu 5,4. Anul acesta sunt 6,74 sau aşa ceva, deci foarte aproape de 7%. Şi după discuţiile avute şi cu domnul ministru Sorin Grindeanu şi cu ministrul Finanţelor veţi vedea că anul acesta vom depăşi 7%. E bine că ne-am asumat ceva mai puţin şi să venim cu ceva mai mult”, a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu, după şedinţa conducerii social-democraților.

Contează execuţia şi nu propunerea. Anul trecut, ne-am propus ceva mult şi am obţinut ceva puţin. Oricum, faţă de anul trecut, de la 5,4% la 6,7% este o diferenţă oricum consistentă. Noi sperăm să închidem peste 7%. Marcel Ciolacu, despre procentul alocat Investițiilor:

Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022. Anunțul a fost făcut de ministrul de Finanţe, Adrian Câciu, care a precizat că proiectul de buget a avut toate avizele necesare în prealabil, inclusiv avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

Ministrul a adăugat, însă, că avizul Consiliul Economic şi Social (CES) a fost unul negativ, dar acesta este doar consultativ.

„Este un aviz consultativ, da. Am ţinut cont de ceea ce s-a scris, dar este un aviz consultativ. Nu comentez. Consiliul Fiscal a dat o opinie pe care o consider pertinentă. Se menţin riscurile asupra consolidării pe venituri pentru că statul trebuie să dovedească că îşi face consolidarea pe venituri şi aceasta va fi provocarea pe care nu numai Ministerul Finanţelor o va avea în vedere, ci chiar întreg Guvernul”, a declarat Adrian Câciu, într-un briefing de presă, la finalul şedinţei de guvern.

Inaintea ședinței de guvern, în spațiul public s-a vehiculat că bugetul va fi aprobat fără a avea avizul CSAT. Ministrul de finanțe a negat, însă, informația.

„Deci toate avizele sunt luate înainte de a începe şedinţa. Nu comentez alte opinii. Da, sunt membru al CSAT. Aceste detalii vă vor fi date de secretarul CSAT. Da, am participat la această şedinţă CSAT. Avizul CSAT este unul pozitiv, pe toate bugetele”, a precizat Adrian Câciu.

Ulterior, și Administraţia Prezidenţială a transmis că propunerile de buget pentru anul 2022 ale instituţiilor din domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale au fost avizate cu acordul individual al membrilor CSAT.

Citeşte şi:

Protest spontan la CFR: activitatea e oprită în 54 de gări, iar peste 100 de trenuri au întârzieri, unele chiar de patru ore

Ultimele pledoarii în dosarul Colectiv. Avocatul lui Piedone cere achitarea acestuia. Edilul, singurul inculpat absent azi din sala de judecată

Alte două cazuri de Omicron în România. Persoanele s-au întors recent din Nigeria

PARTENERI - GSP.RO Cum s-a cuplat Bănel cu o milionară din Franța. Jurnalistul Adrian Voicu a avut un șoc când a văzut-o: „Una dintre cele mai frumoase 10 femei pe care le-am văzut!"

Playtech.ro BOMBĂ! Diana Șoșoacă a fost desființată! E HALUCINANT ce i s-a transmis

Observatornews.ro „Mami, ai de gând să mori?” O mamă a doi copii îşi pregăteşte mesajele de adio, după ce medicii i-au spus că nu prinde Crăciunul

HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2021. Gemenii au ocazia, destul de rară, de a clarifica o problemă, a lor sau a cuiva din familie

Știrileprotv.ro Amendă uriașă pentru cei care nu completează formularul digital de intrare în România

Telekomsport 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei