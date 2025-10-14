Planurile Primăriei Craiova pentru teren

Terenul de două hectare pe care Primăria Craiovei vrea să pună mâna costă aproximativ 1,4 milioane de euro.

Potrivit evaluatorului, este „o medie a preţurilor din zonă“, însă suma reprezintă totuși o valoare semnificativă pentru bugetul unei primării de talia Craiovei.

Primăria Craiova intenţionează să construiască pe teren o centrală pe gaze pentru a înlocui CET-ul din Bariera Vâlcii, despre care se spune că se va închide în următoarea perioadă.

Primul pas ar fi montarea motoarelor pe gaz pentru producerea agentului termic, cu posibilitatea ca acestea să genereze ulterior şi energie electrică.

În vecinătatea terenului este planificat și un parc de panouri fotovoltaice și o centrală fotovoltaică care să asigure iluminatul public în oraș și la instituțiile de stat. Licitația pentru acest proiect a fost deja lansată.

Controverse legate de preț

Prețul de aproape 1,4 milioane de euro a stârnit suspiciuni în rândul opoziției. Motivul nu este valoarea în sine, ci faptul că terenul a fost cumpărat anul trecut cu 100.000 de euro și va fi vândut primăriei de 14 ori mai scump.

În plus, construirea centralei pare o intenție care „s-ar putea materializa peste câțiva ani. Dacă se va materializa vreodată“.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Evaluatorul Dumitru Mihail Blănariu a stabilit că „preţul de pornire pentru terenul de 22.016 mp situat în Craiova, aleea 1 Şimnic, numărul 82, este de 5,8 milioane de lei plus TVA“.

Este important de reținut că acesta este doar prețul de pornire și ar putea crește.

Urgența achiziției

Primăria Craiova justifică achiziția urgentă:

„Urgenţa promovării prezentului proiect de hotărâre constă în aceea că terenul este necesar a fi achiziţionat în vederea dezvoltării de soluţii alternative care să permită autorităţii publice locale să intervină pentru asigurarea agentului termic în municipiul Craiova, în cazul în care, Electrocentrale Craiova SA şi-ar înceta activitatea, patrimoniul acesteia fiind ipotecat către Exim Banca Româneasca SA“.

Această „soluţie alternativă“ include centrala pe gaze și parcul fotovoltaic.

De asemenea, Primăria municipiului Craiova, condusă de Lia Olguța Vasilescu, a lansat recent o licitație pentru construirea unei sere tropicale la Grădina Botanică a orașului, în valoare de 1,6 milioane €.

Istoricul terenului

Anterior, terenul a aparținut lui Ciobanu Laurențiu Florin și a fost cumpărat anul trecut cu 100.000 de euro de Traşcă Marin şi Traşcă Florentina.

Prețul redus se explică prin faptul că terenul se afla „în zona de parcuri, recreere, turism cu interdicţie de construire până la elaborarea unui PUZ/PUD“.

Atât vânzătorul, cât și cumpărătorul, au spus că prețul real al vânzării a fost de 100.000 de euro. Însă, plata taxelor notariale nu s-a făcut la valoarea de 100.000 de euro, ci la cea minimă conform grilei notarilor, care este de 2.774.016 lei, adică aproape 550.000 de euro, mai aproape de preţul real, notează sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE