Termoenergetica „va continua şi va dezvolta investiţiile începute de fosta regie pentru modernizarea sistemului de termoficare, necesare pentru reducerea avariilor în reţea. Am început un amplu proces de modernizare şi înlocuire a conductelor cu vechime de peste 50 de ani, care ar fi trebuit schimbate încă de acum 20-30 de ani”, a transmis Gabriela Firea pe pagina ei de Facebook.

Primarul Capitalei a precizat că în acest an au fost contractate lucrări de intervenţie în primă urgenţă la reţea pentru 52 de şantiere în Capitală şi au fost finalizate primele lucrări,.

„O parte dintre intervenţii continuă şi pe timp de iarnă, altele fiind programate pentru primăvara anului viitor, pentru a nu opri livrarea agentului termic decât pe timp de avarie. Am încredere în profesionalismul dedicarea tuturor angajaţilor Companiei, împreună am conceput planul pe baza căruia am reuşit restartarea investiţiilor şi reducerea cu 81% a pierderilor financiare ale RADET, în ultimii trei ani”, a mai spus Firea.

Contractul a fost aprobat, alături de documentaţia aferentă, la propunerea primarului general, în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti din 14 noiembrie.

La aceeaşi dată, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov a primit mandat special, în numele şi pe seama Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să delege gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţie şi să atribuie direct contractul de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, precizează PMB.

Documentaţia anexă a contractului de delegare a gestiunii semnat include:

studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică – activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice;

procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor către delegat;

regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov;

caietul de sarcini al Serviciului Public de alimentare cu energie termică – activităţile de producere transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov

contractele de furnizare a energiei termice / apă caldă – pentru utilizatorii de tip casnic şi non-casnic, menţionează sursa citată.

Pe 11 noiembrie, Curtea de Apel București a pronunțat falimentul oficial al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET), însă acesta a început cu mult timp în urmă, când autoritățile locale au preferat să mențină prețul energiei termice la unul dintre cele mai mici niveluri din țară și, concomitent, nu au plătit subvenția.

Cu câteva ore înainte de pronunțarea falimentului, primarul Gabriela Firea a dat garanții că bucureștenii nu vor rămâne fără apă caldă și căldură. Planul era de atunci ca activitatea RADET să fie preluată de către compania municipală Termoenergetica, special constituită în acest sens.



