De Denisa Dudescu,

Scenele au avut loc în urmă cu două zile la un magazin din sectorul 5 din București pentru a face cumpărături. Momentul în care au refuzat termoscanarea de către agentul de pază a fost filmat de o altă persoană. Ulterior, după ce au ieșit de la poliție, cei doi au dat și un interviu.

”Domnule aveți un aparat de luat temperatura, trebuie să asigurați o cameră, este un act intim medical. Nu este orice act. Este caz penal. Să profesezi o meserie pentru care nu ești pregătit. Nu este normal. Este ilegal! Încălcați legea 46 a Sănătății, încălcați legea 95, încălcați Convenția de la Geneva, încălcați Constituția României”, a strigat femeia în fața magazinului minute în șir, în timp ce mai multor clienți le era luată temperatura la intrarea în supermarket.

La un moment dat a sosit poliția pentru a calma spiritele, însă femeia a spus că aceștia au venit inițial pentru o altă persoană care era recalcitrantă.

”Am mai câștigat un process cu Secția 24 exact pe purtatul uniformei. Dacă vă legitimați discutăm. De ce mă atingeți, nu aveți voie”, li s-a adresat ea polițiștilor.

Cei doi au fost duși la secție de polițiști unde au primit și amenzi. După ce au ieșit din instituție, cei doi au dat interviuri, iar acestea au fost postate pe un cont de youtube.

Recomandări VIDEO Reguli ignorate de oameni la priveghiul Arhiepiscopului Pimen. Credincioșii și-au dat jos masca și au sărutat sicriul

”În jurul orei 17:00 m-am dus la Kaufland cu soția să facem aprovizionarea. La intrare, bodyguard-ul ne-a oprit, încercând să ne termoscaneze, nici nu ne-a întrebat dacă îi dau voie sau nu. I-am spus că nu vreau să fiu termoscanat și mi-a spus că nu am voie să intru să-mi fac cumpărăturile și să mă duc la alt supermarket”, a povestit bărbatul, care susține că a fost agresat de forțele de ordine.

”A încercat să o ia pe soția mea la secție, atunci eu m-am opus, au tăbărât pe mine, au vrut să mă încătușeze. Am refuzat pentru că nu înțelegeam ce se petrece. Eu nu am fost agresiv. M-au pus la pământ, mi-au pus piciorul pe cap. Am fost încătușat și dus la poliție. Am fost dat cu capul de asfalt. Mi-au dat amendă pentru că nu aveam mască, deși eram în spațiu deschis”, a mai explicat acesta.

Soția bărbatului a mai declarat că au primit o amendă consistentă și susține în continuare că luarea temperaturii la intrarea în magazin este ilegală.

”Agenții de acolo sunt departe de a fi cadre medicale, nu au pregătirea necesară. Termoscanarea, luarea temperaturii este un act medical care trebuie făcut într-o încăpere special amenajată. Suntem discriminați, suntem considerați bolnavi dacă avem o infecție la măsea, dacă mă doare capul.”

Întreaga scenă din magazine, dar și reacția poliției poate fi citită aici.

Citeşte şi:

VIDEO | Reguli ignorate de oameni la priveghiul Arhiepiscopului Pimen. Credincioșii și-au dat jos masca și au sărutat sicriul

FOTO | Accident grav în Giurgiu. O mașină s-a rupt în două, după ce a lovit doi stâlpi de electricitate din beton

Un tânăr din Tulcea, acuzat de pornografie infantilă. Individul, în custodia poliției

GSP.RO Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a ajuns de nerecunoscut. „Foarte rău arăți!” Imaginile recente cu Diana Munteanu

HOROSCOP Horoscop 22 mai 2020. Scorpionii sunt plini de idei și inițiative legate de situația financiară