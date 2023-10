Imaginile video, înregistrate de camera GoPro a unui terorist palestinian și publicate de grupul South First Responders pe aplicația de mesagerie Telegram, arată cum al doilea val de teroriști palestinieni a ajuns la rave party-ul desfășurat în apropiere de frontiera dintre Israel și Fâşia Gaza.

Footage obtained from the GoPro camera of a Palestinian terrorist shows how during the massacre at the outdoor festival near Re’im, terrorists open fire at the toilets where people were hiding following the first wave of infiltrators. Via South First Responders pic.twitter.com/SKj67Lrgol