Doi bărbaţi au murit în urma accidentului, sâmbătă noaptea, în Spring, Texas. Potrivit declaraţiilor făcute de poliţişti, se pare că nimeni nu se afla la volanul automobilului Tesla.

Vehiculul electric, un Tesla 2019 Model S, s-a ciocnit de un copac şi a luat foc. O persoană a fost găsită pe scaunul pasagerului din faţă, iar alta era pe bancheta din spate.

Poliţia şi NHTSA nu şi-au încheiat investigaţiile. Un raport preliminar nu este concludent şi rămân întrebări dacă sistemele avansate de asistenţă a conducătorului auto de la Tesla au fost activate înainte sau în timpul accidentului.

Producătorul auto avertizează pe site-ul său web: „Pilotul automat și capacitatea completă de conducere automată sunt destinate utilizării cu un șofer atent, gata să preia controlul în orice moment”. Pilotul automat nu face mașina autonomă, dar face conducerea mai sigură, explică cei de la Tesla.

Compania afirmă în manualul automobilelor că şoferii trebuie să utilizeze pilotul automat numai cu o „supraveghere activă”.

„Pilotul automat nu a fost activat”

După accidentul din Texas, însuși Elon Musk, 49 de ani, a luat poziție, indicând într-o postare pe Twitter că ”înregistrările de date disponibile arată că pilotul automat nu a fost activat”.

Tesla include standardul Autopilot în toate vehiculele sale mai noi şi vinde Full Self-Driving pentru 10.000 $, cu o opţiune de abonament în lucru.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!



Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.



Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021

Foto: Captură ABC 7

Citeşte şi:

REPORTAJ. Minerii de la Crucea se simt abandonați de toată lumea. „L-am luat în brațe ca pe Dumnezeu pe George Simion”

UE este pe cale să rateze ținta de vaccinare a 70% din populație în vară

Când vor avea loc Evaluările Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Noul calendar, publicat în Monitorul Oficial

PARTENERI - GSP.RO Comeback istoric! Clubul susținut de Nicu Ceaușescu a revenit pe harta fotbalului românesc » Prima victorie după 21 de ani!

Playtech.ro BOMBĂ! Ce au pățit Alexandru Arșinel și soția lui, la 2 luni de la vaccinarea anti-covid-19. S-a aflat abia acum

Observatornews.ro Tânăr din Alba ucis în casă de un coleg de serviciu care era obsedat de iubita lui. Orbit de gelozie, bărbatul i-a atacat cu un cuțit

HOROSCOP Horoscop 20 aprilie 2021. Peștii s-ar putea să intre în conflict cu o persoană asociată cu munca lor zilnică

Știrileprotv.ro Apariția care stârnește multe ipoteze. Ce creatură apare în curtea unei femei, la 3:40 noaptea

Telekomsport Europa, zguduită de o decizie anunţată oficial azi-noapte. Boris Johnson şi Emmanuel Macron, reacţii tranşante

PUBLICITATE Cum să profiți de ajitorul Mastercard dacă ai afacerea ta (PUBLICITATE)