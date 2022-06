În momentul în care a găsit comoara, Narcis Carţiş a spus că a simţit o bucurie imensă, apoi s-a uitat de jur-împrejur să vadă dacă nu a observat cineva, a dezvelit o parte din vasul de lut fără a-l mişca din loc şi, după ce a descoperit în el mai multe monede, a anunţat Muzeul Judeţean Mureş.

„E o bucurie ce am trăit când am văzut ce am găsit, e a treia oară când descopăr ceva valoros. Prima oară am urlat în pădure de bucurie – am găsit patru tertadrachme cu 200 de ani înainte de Hristos (monede de argint din Grecia Antică, n.r.)”, a spus Narcis Carţiş.

Narcis Carţiş, în vârstă de 43 de ani, a obţinut autorizaţie de detectorist în urmă cu un an şi jumătate. De atunci a făcut trei descoperi arheologice de excepţie: un vas antic cu monede în zona comunei Ernei, patru tertadrachme şi actualul tezaur de la Sângeru de Pădure. Acesta va fi recompensat de către muzeu cu 30-40% din valoarea bunului descoperit, iar în cazul unei descoperiri de excepţie se mai adaugă încă 15%.

Şefa secţiei de Arheologie a Muzeului Judeţean Mureş, Nicoleta Man, s-a deplasat, joi, împreună cu o echipă de specialişti la locul descoperirii şi a constatat că în vasul roman, îngropat nu la foarte mare adâncime, în pădure, se află circa 300 de monede.

„Descoperirea aceasta este un tezaur de epocă romană. Era o practică obişnuită de a ascunde avuţiile, cele acumulate în decursul unei generaţii sau mai multe generaţii, asta vom stabili în momentul în care vom determina perioada de acumulare a tezaurului. Prin practica vremii erau depuse într-o oală, în acest caz este vorba despre o oală romană care, după pastă şi formă, este produsă în atelierele de la Cristeşti. În interior apar urme de cocleală de bronz, deci s-ar putea ca pe lângă monedele de argint să fie şi monede sau obiecte de bronz”, a declarat Nicoleta Man.

Descoperirea s-a făcut aproape de limesul Estic al Daciei unde existau trei castre romane, un flux mare de soldaţi, cu un nivel destul de ridicat de trai, zona fiind împânzită de aşezări rurale dacice în care trăiau agricultori şi meşteşugari.

„Tezaurul, aşa cum arată, nu este o valoare foarte mare pentru antichitate, estimăm la peste 200-300 de denari, având în vedere că solda unui soldat era între 200 şi 400 de denari şi mai cunoaştem şi câteva preţuri practicate în antichitate: din documentele care ni se păstrează se pare că un miel era vândut cu 3,5 denari, un purcel cu 5 denari. Deci este o acumulare relativ mică. Tezaurele din judeţul Mureş se pare că sunt ascunse după anul 250, când au început conflictele cu iazigii şi marcomanii”, a mai spus Nicoleta Man.

