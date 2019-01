VIDEO | The Cranberries a lansat o melodie. Vocea lui Dolores O’Riordan se aude din nou, la un an de la moartea solistei

Grupul de rock irlandez a lansat marţi melodia "All over now". Piesa va fi urmată de un album care va aduce un omagiu solistei Dolores O'Riordan. Ea a murit în urmă cu exact un an, în timp ce lucra la acest material discografic.