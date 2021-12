Publicațiile străine scriu că Florin Roman, ministrul digitalizării, a demisionat din funcția sa pe care o ocupa de mai puțin de o lună după o investigație a jurnaliștilor, care au raportat că au găsit nereguli în CV-ul său și dovezi legate că a plagiat o lucrare academică.

„Florin Roman a renunțat la postul său după ce ziarul românesc Libertatea a publicat un al treilea articol prin care pretinsele sale acreditări educaționale sunt puse sub semnul întrebării”, scrie în articolul din The Guardian, care citează o știre a agenției Associated Press (AP), preluată și de Washington Post, Euronews, ABC News și altele.

Ministrul a spus că nu vrea ca suspiciunea care îl înconjoară să-l afecteze pe premierul Nicolae Ciucă. „Am demisionat astăzi din funcția de ministru”, a scris Roman pe Facebook, după o ședință de guvern.

„Când albul devine negru, când orice vorbă îți este răstălmăcită, când îți asumi erori materiale, dar se ajunge la linșaj din prima zi de mandat, este prea mult”, a mai transmis acesta.

„Jurnaliștii de la Libertatea l-au acuzat pe Roman că a plagiat o parte din teza de master și au spus că nu au putut găsi o lucrare academică din 2006 pe care politicianul a enumerat-o în CV-ul său. Ziarul a mai relatat că Roman a făcut declarații false despre ce universitate a urmat”, mai notează The Guardian.

Publicația britanică notează că Roman a negat cu fermitate concluziile ziarului, numindu-le o parte dintr-o „campanie de denigrare a mea”.

Mai mulți politicieni români de rang înalt, inclusiv foști premieri, au fost acuzați de plagiat în ultimii ani.

În încheiere, The Guardian mai notează că Emilia Șercan, o jurnalistă care a investigat zeci de cazuri de plagiat în România, a descris lucrările academice falsificate drept „călcâiul lui Ahile” al politicienilor.

„O veste proastă pentru politicieni: dacă averile vă sunt puse la adăpost, lucrările voastre «academice» sunt la raft, la bibliotecă”, a scris Șercan pe Facebook.

România, o țară din UE cu aproximativ 19 milioane de locuitori, s-a clasat pe locul 69 din 180 de țări în clasamentul corupției în lume al Transparency International.

Ziarul Libertatea a dezvăluit miercuri că ministrul cercetării şi digitalizării, Florin Roman, a mințit și în legătură cu CV-ul său. La cererea Libertății, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) a căutat și a găsit în arhivă că, de fapt, politicianul a studiat în acei ani la un colegiu universitar neacreditat aparținând de Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia.

Colegiul se numea Colegiul Universitar Economic și de Muzeologie, potrivit unor persoane care au văzut documentele din arhiva UBB. Jurnaliștii au vorbit cu Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai, care a spus că ministrul nu a luat licența la Universitatea din Cluj-Napoca.

„Domnul Florin Roman nu a urmat cursurile și nu a luat licență la noi, la Babeș-Bolyai. A dat la noi un examen de absolvire a unui colegiu urmat în Alba Iulia. Mesajele mele sunt două: trebuie corectat rapid în CV și în mesajul public. Și, fiind vorba de o persoană publică, oricine ar fi fost, trebuie să dea explicații pentru cei care sunt interesați. Atât pot spune acum”, a declarat Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai pentru ziar.

Mai exact, Roman spune că e licențiat de două ori în economie, aceeași specialitate, aceea de contabilitate: la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj în 1992-1996 și apoi la Universitatea Athenaeum București în 2008-2011. Povestea cu studiile inexistente și falsa pretenție a licenței de la UBB este al treilea neadevăr descoperit de redacție în CV-ul vicepreședintelui PNL, în decurs de 10 zile.

Inițial, Florin Roman a spus că nu-și găsește cartea publicată la Editura Academiei, apoi a recunoscut că n-a scris-o. După aceea a declarat că, de fapt, cartea e un articol, dar nici pe acesta nu l-a găsit. Într-o investigație consecutivă, Libertatea a arătat că 10 pagini din 10 verificate din masteratul ministrului cercetării sunt plagiate la literă din lucrarea unui profesor din Timișoara.

Citeşte şi:

„Precedentul Ioan Mang”. Ministrul care și-a dat demisia pe plagiat predă în continuare la Universitatea din Oradea!

„Nu am nici o îndoială că Bogdan și Danileț se vor întoarce în magistratură”. Cine prognozează acest lucru

Florin Roman, după demisia dată în urma dezvăluirilor Libertatea: „Jurnaliștii și-au făcut treaba, îi felicit”

