„L-am adus acasă pe Barney cu o zi înainte să fie impusă autoizolarea. A fost o sincronizare perfectă”, a mărturisit o femeie pentru The Guardian.

Barney este un cavalier king charles spaniel și, după câțiva ani în care cei doi copii de 12 și 15 ani ai femeii au cerut insistent un cățel, acesta a intrat în viața lor. Barney îi ajută acum să se adapteze la viața în autoizolare, fără școală, fără prea multe activități în aer liber și fără viață socială.

„Cu siguranță Barney ne face mai puțin stresați și ne ridică moralul”, spune femeia.

Și-a împrumutat câinele vecinilor

Undeva în nordul Londrei, Honey, un cockapoo de doi ani, aduce zâmbetul pe buze unui medic care se luptă să reziste în fața crizei de coronavirus.

„Când soțul meu intră în casă, ea e acolo, îl așteaptă la ușă. În clipa următoare, el e pe jos și se joacă cu Honey. Se vede cum stresul și oboseală și anxietatea dispar”, povestește o femeie care locuiește în Highgate, Londra.

Altcineva și-a împrumutat câinele, un brussels griffon pe nume Loki, vecinilor, „pentru binele lor și al lui”.

„E foarte sociabil și nu poate să înțeleagă cum a trecut de la a fi tratat precum o vedetă la a ne vedea zilnic doar pe mine și pe soțul meu”, spune stăpâna lui Loki.

„Ne amintesc că viața merge înainte”

Belle și Little Tyke, două pisici londoneze, sunt un comfort pentru o mamă și fiul ei de 11 ani, care locuiesc în Birmingham.

„Ne-am dat seama că, atunci când totul o ia razna, e foarte plăcut să le avem pe ele lângă noi – ne amintesc că viața merge înainte”, spune stăpâna celor două pisici.

Puștiul mărtusește că de fiecare dată când se simte îngrijorat sau trist, îl ia în brațe pe Little Tyke și se simte imediat mai bine.

Băiatul cu 18 reptile

Nu doar câinii și pisicile pot fi animale de companie perfecte. Un tânăr de 18 ani din Țara Galilor spune că reptilele sale l-au ajutat să treacă peste anxietate și depresie.

Are 18 animale, printre care țestoase, șerpi și șopârle. Preferata lui este Lily, o șopârlă argentiniană de nouă luni.

„Am o legătură specială cu ea. Îmi pun mâna pe podea și aleargă la mine precum un cățel”, povestește tânărul, pentru ziarul britanic.

Au crescut adopțiile de animale în Marea Britanie

Cei care nu aveau un animal de companie au văzut în restricțiile care îi obligă să stea acasă o oportunitate ca să adopte unul. Adăposturile de animale au înregistrat o creștere a numărului de adopții în ultimele săptămâni, cu toate că cele mai multe dintre ele au fost închise publicului.

„Un câine este pentru toată viața, nu doar pentru perioada izolării”, atrage atenția Dogs Trust, ONG-ul care a lansat faimosul slogan „Un câine este pentru toată viața, nu doar pentru Crăciun” / „A dog is for life, not just for Christmas”.

