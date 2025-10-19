Coroana care a aparținut cândva împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, e acoperită cu 1.354 de diamante și 56 de smaralde, potrivit site-ului muzeului.

Acest lucru s-a întâmplat după ce tâlharii care mânuiau unelte electrice au escaladat un aparat de ridicat mobila din afara Luvru pentru a fura bijuteriile neprețuite din muzeul de renume mondial, duminică, în plină zi, în doar șapte minute.

Vânătoarea făptașilor continuă, oficialii spun că aceștia erau experimentați și nu au rănit pe nimeni în furtul spectaculos.

Ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, a declarat că unul dintre obiectele furate a fost găsit în apropierea muzeului.

Recomandări Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“

Jaful – cel mai recent care a vizat un muzeu francez în ultimele luni – a forțat închiderea pentru restul zilei a Muzeului Luvru, care găzduiește unele dintre cele mai faimoase opere de artă din lume, inclusiv Mona Lisa.

Soldați înarmați au patrulat esplanada monumentului, în jurul celebrei piramide de sticlă care servește drept intrare principală, în timp ce echipele de poliție au fost văzute intrând în interior. Vizitatorii, turiștii și trecătorii evacuați au fost ținuți la distanță în spatele benzii de semnalizare a poliției, în timp ce drumurile de-a lungul muzeului au fost închise.

„Vă rog, nu vă pierdeți timpul, mergeți acasă și cereți o rambursare de pe site”, i-a spus un angajat al muzeului unui vizitator căruia i s-a interzis intrarea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE