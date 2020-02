De Daniel Stanciu,

„Mă lupt cu un monstru aici, e îngrozitor de frig” le spune Tibi Ușeriu fratelui și mamei lui în cel mai recent apel telefonic, postat pe Facebook de Asociația Tășuleasa Social.

Probleme cu stomacul îi dau bătăi de cap sportivului , iar frigul se simte puternic la picioare.

În condițiile astea îți e teamă să te oprești. Dacă te-ai oprit un pic, trebuie să o iei la fugă pe lângă sanie Tibi Ușeriu

La momentul apelului erau – 19 grade Celsius, le spune Tibi rudelor, cee ace „ e destul de cald” pentru el.

S-a rătăcit pentru câteva ore

„La un moment dat m-am pierdut un pic, m-am oprit, mi-am făcut un foc și am luat-o pe un drum de al vânătorilor. Dar l-am sunat pe Robert și mi-a zis: Ce tot mergi înainte și înapoi. Dute în față” povestește Tibi familiei lui.

Mă bucur că văd că ți-i sus foarte sus moralul Alin Ușeriu, fratele lui Tibi către acesta

„Mi-am dat seama că eu doar atâta am, moralul. În rest nu am nimic. Nici niște termosuri bune nu am, ca ale elvețianului. …. O ducem la capăt. Alin te-am pupat”.

Tibi le mai urează fratelui și mamei lui să aibă grijă de ei, după care încheie apelul

Au mai rămas doar patru persoane în cursă: Fabian Imheld (Elveția-249 de mile din 300 parcurse), Tibi Ușeriu (România- 238,8 mile din 300 parcurse) și Patrick O Toole (Irlanda-202,5 mile din 300 parcurse) și Paul Deasy (Irlanda-202,1 mile din 300 parcurse).

Progresul concurenților poate fi urmărit în direct pe site-ul Montane Yukon Arctic Ultra 2020 Live Tracker

