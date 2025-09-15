Florin Manole a explicat că programul are trei direcții clare: sprijinirea angajaților și a celor în căutarea unui loc de muncă, susținerea companiilor care angajează și dezvoltarea unei economii juste.

„Primul este acela de a sprijini lucrătorii din România şi oamenii în căutarea unui loc de muncă. Al doilea obiectiv este să sprijinim companiile. Evident, este vorba despre companiile care au nevoie să angajeze noi oameni în activitatea lor. Şi, evident, toate aceste lucruri înseamnă sprijin pentru o economie dezvoltată just”, a explicat ministrul Muncii, conform News.ro.

„Primul loc de muncă”

Unul dintre programele propuse este „Primul loc de muncă”, destinat tinerilor fără experiență profesională sau care nu sunt înscriși în nicio formă de educație sau pregătire.

„Aici Partidul Social Democrat vine cu o propunere care poate să aibă până la 28.000 de beneficiari anual, tineri care nu sunt încadraţi în nici o formă de învăţământ, care eventual au terminat studiile, tineri care nu sunt încadraţi în nici o altă formă de pregătire profesională şi tineri care nu au mai avut niciodată un loc de muncă. Aşadar, primul loc de muncă la aceste lucruri se referă”, a mai adăugat el.

Tinerii ar urma să primească 1.000 de lei lunar în primul an de angajare și 1.250 de lei în al doilea an.

Ministrul a subliniat că fondurile europene disponibile prin programul „Educație și Ocupare” vor susține această inițiativă, fără a afecta bugetul național. Totodată, PSD intenționează să modifice Legea 76/2002.

Hub-uri regionale pentru formare profesională

Un alt program vizează formarea profesională în industriile digitale și verzi. „Este evident pentru toată lumea că evoluţia economiei şi a structurii ei face ca locurile de muncă în care se folosesc competenţe digitale şi locurile de muncă care sunt corelate cu industriile aşa zis verzi, cum ar fi energia regenerabilă, presupun o serie de noi competenţe şi o serie de noi aptitudini”, a explicat Manole.

Programul, finanțat din fonduri europene, se adresează companiilor care doresc să califice sau recalifice angajați. Aproximativ 60.000 de oameni, inclusiv șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, ar putea beneficia de acest program.

Florin Manole a vorbit și despre crearea unor hub-uri regionale pentru formare profesională, destinate tinerilor între 16 și 35 de ani.

„Obiectivul principal aici este să reducem şomajul în rândul tinerilor şi să sprijinim tinerii să înveţe o meserie mai bună, oferindu-le sprijin concret precum masă şi cazare, transport şi practică, deci exersarea competenţelor în corelare cu companii locale, astfel încât să avem comunităţi locale mai prospere cu locuri de muncă mai bune şi locuri de muncă inclusiv pentru tinerii care au terminat diverse forme de studiu. Investiţia şi aici poate fi susţinută prin fonduri europene şi fonduri din programul de tranziţie justă. Suntem deja cu primii paşi făcuţi în legătură cu acest subiect şi anume comunicarea interinstituţională cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, a spus Manole.

Sprijin pentru mame și majorarea valorii tichetelor de masă

Un alt punct important al planului PSD este sprijinul pentru mamele care revin pe piața muncii. Acestea vor beneficia de o subvenție lunară de 2.250 de lei timp de 12 luni, cu condiția să rămână angajate cel puțin încă 18 luni după expirarea subvenției.

„Pentru aceste mame, mame singure şi nu numai, avem în vedere acordarea unei subvenţii lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni cu condiţia ca raportul de muncă să continue cel puţin încă 18 luni după expirarea acestei facilităţi”, a explicat ministrul.

Totodată, programul propune scutirea de la plata contribuției asigurătorii pentru muncă, acces la programe de formare profesională și sprijin financiar pentru îngrijirea copiilor cu vârste între 0 și 6 ani. Grupul țintă este format din 5.000 de mame.

Ultima măsură anunțată de PSD este majorarea valorii tichetelor de masă la 50 de lei pe zi. „Este un program extrem de important, mai ales în actualul context, în care avem o creştere a inflaţiei şi în care avem o scădere a consumului populaţiei. Măsura aceasta este menită să crească veniturile pentru cel puţin 3 milioane de angajaţi, să stimuleze consumul, ceea ce are efect în economie, şi să atenueze creşterea inflaţiei, pentru că avem o creştere semnificativă a inflaţiei în ultimele luni”.

