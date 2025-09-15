Florin Manole a explicat că programul are trei direcții clare: sprijinirea angajaților și a celor în căutarea unui loc de muncă, susținerea companiilor care angajează și dezvoltarea unei economii juste. 

„Primul este acela de a sprijini lucrătorii din România şi oamenii în căutarea unui loc de muncă. Al doilea obiectiv este să sprijinim companiile. Evident, este vorba despre companiile care au nevoie să angajeze noi oameni în activitatea lor. Şi, evident, toate aceste lucruri înseamnă sprijin pentru o economie dezvoltată just”, a explicat ministrul Muncii, conform News.ro.

„Primul loc de muncă”

Unul dintre programele propuse este „Primul loc de muncă”, destinat tinerilor fără experiență profesională sau care nu sunt înscriși în nicio formă de educație sau pregătire.

„Aici Partidul Social Democrat vine cu o propunere care poate să aibă până la 28.000 de beneficiari anual, tineri care nu sunt încadraţi în nici o formă de învăţământ, care eventual au terminat studiile, tineri care nu sunt încadraţi în nici o altă formă de pregătire profesională şi tineri care nu au mai avut niciodată un loc de muncă. Aşadar, primul loc de muncă la aceste lucruri se referă”, a mai adăugat el.

Șefă din CFR, concediată cu acuzația că a dat presei un document compromițător. Decizia, declarată ilegală în primă instanță: „Nu există nicio probă”
Recomandări
Șefă din CFR, concediată cu acuzația că a dat presei un document compromițător. Decizia, declarată ilegală în primă instanță: „Nu există nicio probă”

Tinerii ar urma să primească 1.000 de lei lunar în primul an de angajare și 1.250 de lei în al doilea an.

Ministrul a subliniat că fondurile europene disponibile prin programul „Educație și Ocupare” vor susține această inițiativă, fără a afecta bugetul național. Totodată, PSD intenționează să modifice Legea 76/2002.

Hub-uri regionale pentru formare profesională

Un alt program vizează formarea profesională în industriile digitale și verzi. „Este evident pentru toată lumea că evoluţia economiei şi a structurii ei face ca locurile de muncă în care se folosesc competenţe digitale şi locurile de muncă care sunt corelate cu industriile aşa zis verzi, cum ar fi energia regenerabilă, presupun o serie de noi competenţe şi o serie de noi aptitudini”, a explicat Manole.  

Programul, finanțat din fonduri europene, se adresează companiilor care doresc să califice sau recalifice angajați. Aproximativ 60.000 de oameni, inclusiv șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, ar putea beneficia de acest program.

Florin Manole a vorbit și despre crearea unor hub-uri regionale pentru formare profesională, destinate tinerilor între 16 și 35 de ani.  

„Obiectivul principal aici este să reducem şomajul în rândul tinerilor şi să sprijinim tinerii să înveţe o meserie mai bună, oferindu-le sprijin concret precum masă şi cazare, transport şi practică, deci exersarea competenţelor în corelare cu companii locale, astfel încât să avem comunităţi locale mai prospere cu locuri de muncă mai bune şi locuri de muncă inclusiv pentru tinerii care au terminat diverse forme de studiu. Investiţia şi aici poate fi susţinută prin fonduri europene şi fonduri din programul de tranziţie justă. Suntem deja cu primii paşi făcuţi în legătură cu acest subiect şi anume comunicarea interinstituţională cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, a spus Manole.

Sprijin pentru mame și majorarea valorii tichetelor de masă

Un alt punct important al planului PSD este sprijinul pentru mamele care revin pe piața muncii. Acestea vor beneficia de o subvenție lunară de 2.250 de lei timp de 12 luni, cu condiția să rămână angajate cel puțin încă 18 luni după expirarea subvenției.

 „Pentru aceste mame, mame singure şi nu numai, avem în vedere acordarea unei subvenţii lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni cu condiţia ca raportul de muncă să continue cel puţin încă 18 luni după expirarea acestei facilităţi”, a explicat ministrul.

Totodată, programul propune scutirea de la plata contribuției asigurătorii pentru muncă, acces la programe de formare profesională și sprijin financiar pentru îngrijirea copiilor cu vârste între 0 și 6 ani. Grupul țintă este format din 5.000 de mame.

Ultima măsură anunțată de PSD este majorarea valorii tichetelor de masă la 50 de lei pe zi. „Este un program extrem de important, mai ales în actualul context, în care avem o creştere a inflaţiei şi în care avem o scădere a consumului populaţiei. Măsura aceasta este menită să crească veniturile pentru cel puţin 3 milioane de angajaţi, să stimuleze consumul, ceea ce are efect în economie, şi să atenueze creşterea inflaţiei, pentru că avem o creştere semnificativă a inflaţiei în ultimele luni”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Unica.ro
Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
GSP.RO
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO
Știri România 14:04
Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO
Un șofer român de TIR i-a bătut pe hoții prinși la el în casă și i-a aruncat de pe terasă, în Italia: „M-am gândit la cele trei fete ale noastre, de 10, 8 și 2 ani”
Știri România 13:28
Un șofer român de TIR i-a bătut pe hoții prinși la el în casă și i-a aruncat de pe terasă, în Italia: „M-am gândit la cele trei fete ale noastre, de 10, 8 și 2 ani”
Parteneri
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Adevarul.ro
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum s-a vopsit cântăreața
Stiri Mondene 14:45
Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum s-a vopsit cântăreața
Moment neașteptat la MasterChef 2025. Câinele unui concurent va da verdictul înaintea chefilor: „Nu mai gustăm! Dacă mâncarea ta nu o mănâncă nici câinii…”
Stiri Mondene 14:15
Moment neașteptat la MasterChef 2025. Câinele unui concurent va da verdictul înaintea chefilor: „Nu mai gustăm! Dacă mâncarea ta nu o mănâncă nici câinii…”
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
TVMania.ro
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
ObservatorNews.ro
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
„Adevărul este mai important decât poziția mea”, spune Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple
Mediafax.ro
„Adevărul este mai important decât poziția mea”, spune Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
La mulți ani, David Popovici! Campionul mondial la 200 de metri liber împlinește 21 de ani: „De ziua mea nu vreau cadouri”
KanalD.ro
La mulți ani, David Popovici! Campionul mondial la 200 de metri liber împlinește 21 de ani: „De ziua mea nu vreau cadouri”

Politic

Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Analiză
Politică 10:00
Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Politică 14 sept.
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice