Keosayan a suferit moarte clinică în ianuarie 2025, rămânând inconștient de atunci. Cariera sa include filme precum „Săraca Sasha” și „Președintele și nepoata sa”.

În televiziune, a lucrat la REN TV, Rossiya și NTV. Ultimul său proiect a fost emisiunea satirică „International Sawmill”.

UE l-a sancționat în 2022 pentru propagandă anti-ucraineană. Keosayan a regizat și „Podul Crimeii. Făcut cu dragoste” în 2018.

Activitatea sa în mass-media rusă a atras atenția autorităților europene.

Propagandista rusă Margarita Simonian a anunțat că urmează un tratament după ce a fost diagnosticată cu cancer. Redactorul-șef al postului Russia Today, finanțat de Kremlin, a făcut publică informația luni, 22 septembrie, pe canalul său de Telegram.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE