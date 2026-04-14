Clasamentul este condus de orașul olandez Haga, considerat cel mai sigur la nivel european. Acest top se realizează anual pe baza opiniilor a sute de mii de utilizatori din întreaga lume, completate de statistici oficiale privind criminalitatea și siguranța urbană.

Cu un indice de siguranță de 77,5, Cluj-Napoca este nu doar lider la nivel național, ci și un punct de atracție pentru expați și investitori.

În clasament apar și alte orașe din România. După Cluj-Napoca, oraș care ocupă locul 10 în top, întâlnim Brașov (locul 25, punctaj 74,5), Timișoara (locul 26, punctaj 74,3), București (locul 36, punctaj 71,6), Iași (locul 62, punctaj 65,6), Craiova (locul 88, punctaj 59,9) și Constanța (locul 107, punctaj 54,6).

Cât costă locuințele în Cluj-Napoca

În luna martie, proprietarii și investitorii clujeni au cerut, în medie, 3.300 de euro/mp util în cazul apartamentelor, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Suma este cu circa 8% mai mare decât în aceeași lună a anului trecut.

Totuși, pe piața există și opțiuni pentru cei cu bugete mai restrânse. Spre exemplu, una din garsonierele scoase la vânzare în cartierul Iris se vinde cu 30.000 de euro. În anunț se menționează, totuși, că viitorul proprietar va avea baia pe holul imobilului.

Mai multe detalii despre prețurile solicitate cumpărătorilor pentru apartamentele scoase la vânzare în marile orașe din țară pot fi găsite în videoul de mai jos.

Orașele care depășesc Clujul în clasamentul european

În clasamentul Numbeo, mai multe orașe europene au obținut scoruri de siguranță superioare celui înregistrat de Cluj-Napoca. Printre acestea se numără Zagreb (Croația), Tampere (Finlanda), Trondheim (Norvegia), Lugano (Elveția), Tallinn (Estonia), München (Germania), Ljubljana (Slovenia) și Tartu (Estonia).

