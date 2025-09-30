Eline van der Velden, comediană și tehnolog olandeză, a lansat studioul de talente AI Xicoia, prezentând-o pe Tilly Norwood ca actriță virtuală. Ea a motivat proiectul prin reducerea bugetelor și creșterea cererii de conținut, susținând că publicul apreciază povestea, nu dacă actorul e real. Lansarea pare intenționat provocatoare, dar Norwood nu impresionează: contul ei de Instagram și sketch-ul AI în care joacă sunt considerate banale.

Tilly Norwood a primit multă publicitate, dar și critici rapide. Melissa Barrera a cerut ca actorii să renunțe la agentul implicat, Jenna Leigh Green a etichetat sindicatul SAG-AFTRA, iar Lukas Gage a făcut glume ironice. Ca reacție, Eline van der Velden a transmis că Norwood „nu este un înlocuitor pentru o ființă umană”.

Ideea că un avatar AI ar putea deveni „următoarea Scarlett Johansson” e provocatoare și absurdă, mai ales după procesul câștigat de Johansson contra OpenAI, scrie sursa citată.

Deși studiourile caută să reducă costurile, succesul de box-office depinde de actori reali și de umanitatea lor vizibilă: interacțiuni spontane, apariții neașteptate, postări personale. O actriță AI nu poate susține această iluzie, deși există curiozitate să fie testată în roluri precum Samantha din Her.













