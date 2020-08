Tânărul de 37 de ani din București a spus că a sunat la DSP la sfârșitul lunii iulie, atunci când atât el, cât și prietena lui, au avut primele simptome specifice COVID-19.

“Inițial am sunat la 112, a venit o ambulanță, medicii ne-au explicat că ar fi mai simplu să vorbim cu cei de la DSP, pentru că ei pot să vină și să facă testele la domiciliu, fără să fim transportați la spital. După ce au plecat medicii de pe Salvare, i-am sunat pe cei de la DSP. Era sâmbătă 25 iulie, au venit destul de repede. Au trimis imediat mașina, totul a fost prompt. Ne-au recoltat probe din nas și gât”, a povestit bărbatul pentru ziarul Libertatea.

“Vă sunăm noi”

După testare li s-a spus să aștepte rezultatele testelor, însă un răspuns de la DSP nu a mai venit nici în următoarele două săptămâni.

“Au uitat să ne mai sune. Nu am primit niciun rezultat, noi am mai încercat să-i contactăm zilele următoare după testare și nimic. Erau zilele în care se afla că era dezastru la DSP. Am dat telefoane, am insistat, am trimis două-trei e-mailuri și nu am primit niciun răspuns. Într-una din zile am mai prins un operator cu greu care ne-a transmis: trimiteți un e-mail cu datele dumneavoastră și vă vom suna noi”, a mai spus bărbatul.

Recomandări Corupția din dosarul Hidroelectrica. Cum se făceau Blaga sau Flutur că nu știu nimic de banii aduși de Udrea la partid

În perioada în care așteptau răspunsuri de la DSP, ambii s-au simțit rău.

“În acest timp am respectat izolarea 14 zile. Am avut simptome moderate, timp de o săptămână. Cinci zile de febră, o săptămână m-a durut capul, tusea a rămas și acum, ne-am confruntat cu pierderea mirosului, gustului și ne-am tratat acasă cu paracetamol. Medicul de familie ne-a fost de mare ajutor, am ținut legătura cu el despre starea noastră. Ne-a spus că dacă apar probleme de respirație să sun la 112, iar dacă nu se agravează, să așteptăm”, a explicat tânărul.

După ce au stat 14 zile în izolare, cei doi au mers la o clinică privată din Capitală pentru a efectua testul pentru determinarea anticorpilor pentru SARS-CoV-2.

“După 14 zile am ieșit din izolare, iar luni, 10 august, atât eu cât și prietena mea am făcut un examen de anticorpi, pe banii noștri, care a ieșit pozitiv, deci demonstrează că am avut infecția. Poate cei de la DSP nu au luat bine probele, e ciudat că noi nu am aflat de la ei nimic legat de rezultat, deși noi am avut boala. Am văzut diferența față de cum au recoltat cei de la DSP și cei de la clinica privată: cei de la DSP practic abia m-au atins cu acea chestie când au recoltat probele prin exudat nazo-faringian”, a mai spus bărbatul.

Recomandări Procurorul dosarului 10 august respinge acuzațiile șefei DIICOT și spune de ce e sigur că manifestanții violenți nu au fost infiltrați de jandarmi!

Acum, atât el cât și prietena lui spun că nu mai stau în izolare, respectă regulile de prevenție, însă vor să afle ce s-a întâmplat cu rezultatele testelor de la DSP.

“Am stat în casă amândoi, pentru că suntem responsabili, dar nimeni nu ne-a spus când putem ieși din casă sau ce măsuri trebuie să respectăm. Acum ieșim din casă, simptomele nu mai sunt. Mergem pe ideea că nu mai suntem contagioși. Nu intrăm totuși în contact cu prietenii. Luni, prietena mea a făcut și un test PCR la care așteptăm rezultatele. De ce am făcut doar un test PCR? Pentru că este foarte scump. Dacă prietena mea va ieși pozitivă, voi face și eu”, a mai spus acesta.

Recomandări Specialist în fostul spațiu sovietic, despre strategia lui Lukașenko: „Belarusul a fost transformat într-o uriașă cazarmă. Zeci de mii de oameni antrenați să bată alte sute de mii, care vor schimbare”

Contactați de ziarul Libertatea, reprezentanții DSP nu au oferit un punct de vedere cu privire la întârzierea testelor.

“Bună ziua, nu pot să vorbesc momentan, vă rog să sunați la 0212.530.882 și revenim cu informațiile solicitate în cel mai scurt timp. Mulțumesc de înțelegere”, a fost mesajul transmis de Oana Nicolescu, șefa DSP București, care ne-a direcționat să sunăm pe un număr de fix al DSP, unde nu ne-a răspuns nimeni.

În prezent Direcția de Sănătate Publică din București se află sub conducere militară. Vineri, 7 august, generalul-medic Ionel Paul Oprea, care a condus temporar și Spitalul Județean Suceava a venit la cârma instituției, după ce la nivelul acesteia s-au înregistrat o serie de probleme.

Lipsa anchetelor epidemiologice, dar și faptul că bucureștenii s-au plâns că cei de la DSP nu răspund la telefon cu zilele au fost doar câteva dintre motivele care au dus la instalarea unei conduceri militare la nivelul instituției.

Neregulile au fost sesizate în timpul mandatului Oanei Nicolescu, șefa DSP București, despre care în urmă cu trei zile Nelu Tătaru, ministrul sănătății, a declarat la Digi 24 că va rămâne în funcție până la finalizarea evaluării demarate în instituție, atunci când vor fi anunțate noi decizii.

Citeşte şi:

Nelu Tătaru, la Adriana Nedelea LA FIX: „Propunerea mea ca ministru al sănătății este de a prelungi starea de alertă”

Buletinele de vot și ștampila se vor ridica de către votant, nu le mai dă comisia! Cum arată regulile de vot la alegerile locale de pe 27 septembrie

Viață de magnat în dosarul Udrea – Budeanu – Buzăianu. Ani la rând au scos 9.500 de euro zilnic cash din bancă, dar cenzurau presa și pe Mircea Cărtărescu!

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

PARTENERI - PLAYTECH.RO S-a aflat TOT! De ce a fost ucis Emi Pian. Nu din cauza unei datorii la barbut. Ce s-a întâmplat în Ploiești