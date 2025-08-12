Tinerii chinezi se prefac că lucrează pentru că nu găsesc locuri de muncă

Tendința de a „simula” o zi de muncă reflectă presiunea socială și familială de a avea un loc de muncă, precum și nevoia de structură și socializare în viața de zi cu zi.

Companiile care oferă servicii de simulare a muncii au apărut în mai multe orașe mari din China, inclusiv Shenzhen, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Chengdu și Kunming. Aceste spații sunt amenajate ca birouri funcționale, cu computere, acces la internet, săli de ședințe și zone de relaxare.

Participanții plătesc o taxă zilnică, de obicei între 30 și 50 de yuani (aproximativ 3-6 euro), pentru a petrece timp într-un mediu de birou simulat.

Aici, ei pot căuta locuri de muncă, lucra la proiecte personale sau socializa cu alți „colegi” în aceeași situație.

Contextul economic dificil prin care trece China

Fenomenul apare pe fondul încetinirii economiei chineze și al dificultăților de pe piața muncii. Rata șomajului în rândul tinerilor din China depășește 14%, ceea ce înseamnă că chiar și absolvenții de facultate cu calificări înalte întâmpină probleme în găsirea unui loc de muncă.

Potrivit datelor oficiale, se estimează că numărul absolvenților care intră pe piața muncii în China în acest an va atinge un nivel record de 12,22 milioane.

Biao Xiang, director al Institutului Max Planck de Antropologie Socială din Germania, vede această tendință ca o reacție la lipsa oportunităților de muncă.

„Simularea este un înveliș protector pe care tinerii și-l creează, stabilind o anumită distanță față de societate și oferindu-și un mic spațiu”, afirmă el.

De ce aleg tinerii chinezi să mimez o zi de muncă

Shui Zhou, în vârstă de 30 de ani, este unul dintre participanții la aceste programe de simulare a muncii. După ce afacerea sa în domeniul alimentar a eșuat anul trecut, Zhou a început să plătească 30 de yuani pe zi pentru a merge la un birou simulat gestionat de o companie numită „Pretend To Work Company” în orașul Dongguan.

Zhou a descoperit compania de simulare a muncii în timp ce naviga pe rețeaua socială Xiaohongshu. El consideră că mediul de birou îi îmbunătățește autodisciplina și participă la program de peste trei luni.

Participanții la aceste programe menționează mai multe beneficii, inclusiv îmbunătățirea disciplinei personale, oportunități de socializare și un sentiment de scop.

Pentru unii, aceste birouri simulate oferă un spațiu pentru a căuta locuri de muncă sau pentru a lucra la proiecte personale într-un mediu structurat.

Xiaowen Tang, o tânără de 23 de ani din Shanghai, a închiriat un spațiu de lucru într-o companie fictivă timp de o lună la începutul acestui an. Ea a folosit experiența pentru a îndeplini o cerință a universității sale, care solicită studenților să prezinte dovada unui contract de muncă sau a unui stagiu în termen de un an de la absolvire.

„Dacă o să te prefaci, prefă-te până la capăt”, spune Tang.

Cine deține compania care lasă tinerii să mimeze o zi a birou contra cost

„Ceea ce vând nu este un loc de muncă, ci demnitatea de a nu fi o persoană inutilă”, explică Feiyu, proprietarul în vârsta de 30 de ani al companiei „Pretend to Work” din Dongguan.

Feiyu a fost el însuși șomer în trecut, după ce afacerea sa de retail a trebuit să se închidă în timpul pandemiei de COVID-19. Experiența personală l-a motivat să creeze acest serviciu pentru alții aflați în situații similare.

Potrivit lui Feiyu, 40% dintre clienții săi sunt absolvenți recenți de facultate care vin să facă fotografii pentru a demonstra foștilor lor tutori că fac stagii. Un număr mai mic vine pentru a face față presiunii părinților. Restul de 60% sunt freelanceri, mulți dintre ei nomazi digitali, inclusiv persoane care lucrează pentru mari companii de comerț electronic și scriitori specializați în spațiul cibernetic.

El vede afacerea sa mai degrabă ca un experiment social decât ca o întreprindere pe termen lung.

„Afacerea folosește minciuni pentru a menține respectabilitatea, dar permite unor oameni să descopere adevărul. Doar ajutându-i pe utilizatori să transforme locul lor fals de muncă într-un punct de plecare real, acest experiment social își va putea îndeplini promisiunea”, a mai explicat Feiyu.

