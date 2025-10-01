  • Evgheni „Zahar” Prilepin, 49 de ani, scriitor și politician naționalist, fondator al partidului pro-Putin „Pentru Adevăr” (SZRP), este un susţinător ferm al invaziei ruse în Ucraina şi a luptat în trecut de partea separatiştilor pro-Moscova în regiunea Donbas, din estul Ucrainei. Naționalistul rus a lansat, în 2020, o inițiativă de alipire a Transnistriei la Rusia, împreună cu Abhazia, Osetia de Sud și Donbas.
  • Naționalistul rus a fost grav rănit și plasat în comă indusă, pentru câteva ore, pe 6 mai 2023, după ce maşina în care se afla a sărit în aer, în regiunea Nijni Novgorod. Anul trecut, ucraineanul Oleksandr Permiakov a fost condamnat la închisoare pe viață pentru atentatul la viața lui Zahar Prilepin. La acel moment, mișcarea partizană tătară din Crimeea, Atesh, a revendicat atacul.

„Cu cât suntem mai aproape de Coreea de Nord și America Latină, cu atât mai aproape e victoria”

Potrivit propagandistului rus, „starea de spirit a soldaților ruși variază. Unii sunt obosiți, alții își fac doar datoria, iar alții sunt foarte motivați să continue lupta”.

El consideră că Rusia a făcut progrese în ceea ce privește aprovizionarea cu drone și muniții: „Există unele succese în ceea ce privește saturarea cu UAV-uri, problema lipsei de muniție a fost rezolvată, ne-am desprins de Occidentul colectiv în producție. Nu de câteva ori, dar cred că cu 5-10-15%”.

Scriitorul naționalist este sceptic în privința negocierilor cu Occidentul, considerând că relațiile cu țările din Sud sunt mai importante pentru Rusia: „Cu cât suntem mai aproape de ei, cu atât mai mare este probabilitatea victoriei noastre”.

„Relațiile noastre cu Coreea de Nord sau cu Centura Roșie a Americii Latine sunt foarte stabile și se îmbunătățesc. Este singura direcție care ne poate garanta fie pacea, fie victoria”, a insistat el.

„Occidentalii” noștri au dat-o din nou în bară: declarațiile lui Trump au fost absolut scandaloase, a sugerat pur și simplu ca Ucraina să revină la granițele din 1991 și a spus că Europa o va ajuta. S-a comportat mai radical decât Biden.

„Europa ar fi trimis deja trupe dacă era atât de plină de energie. Dar nu e pregătită să lupte cu noi”

Prilepin urmează teza Kremlinului și spune că „demilitarizarea și denazificarea din Ucraina sunt singura soluție și îndepărtează usturimea otrăvitoare de la jucătorul cel mai dornic să lupte împotriva noastră. Europa nu este pregătită să lupte singură cu noi. Dacă ar fi plină de energie, ar fi trimis deja trupe. Dar toată sociologia arată asta: nu vor să lupte împotriva rușilor. Fără Ucraina, nimeni nu va lupta!”.

Președintele rus Vladimir Putin tocmai a semnat un decret privind recrutarea de toamnă pentru armată în 2025. Documentul prevede încorporarea a 135.000 de cetățeni ruși cu vârste între 18 și 30 de ani.

Motivație de „băieți”

Iar mesajul lui Prilepin e în linia propagandei Kremlinului. El a remarcat că „tot mai mulți tineri se înrolează voluntar, nu neapărat pentru bani”:

Prima motivație este oricum una „de băieți”, de luptători: mă duc și le arăt tuturor că sunt tare. Și fac bine. Am observat că tinerii militari au devenit populari printre fetele de liceu și de la universități. Au devenit figuri respectate. Au devenit niște copii cool. Fetele iubesc soldații!

„Unitățile noastre sunt completate cu voluntari, care semnează contracte pe șase luni. Nu este un aflux rapid, dar nici nu se diminuează. Dar avem nevoie în continuare de propagandă, nu doar pentru cei care luptă, ci și pentru tinerii de 14, 16 și 18 ani”, spune scriitorul.

„Oamenilor trebuie să li se spună lucruri simple: că scopul Europei este să distrugă Rusia”

„Oamenilor trebuie să li se spună lucruri simple: că scopul Europei este să distrugă Rusia.”, adaugă propagandistul rus.

„Dacă băieții, mai ales cei departe de Moscova, câștigă între 200.000 și 300.000 de ruble (n.r. – între 2.000 și 3.000 de euro) și încep să fie iubiți pentru banii lor, dar ce e rău în asta? Vedetele pop nu erau iubite pentru banii lor? Acești tipi își câștigă existența prin profesionalism, pentru că amatorii sunt uciși”, mai spune Prilepin.

Veteranii, la putere!

Prilepin ar vrea „să simplificăm procesul de aducere în masă a străinilor. Avem o mulțime de oameni care așteaptă la coadă”.

El consideră că veteranii operațiunii speciale ar trebui să se pregătească pentru a ocupa poziții importante în societate: „Sper că aceste merite vor funcționa, iar dacă nu vor funcționa, vom lupta împreună pentru a le face să funcționeze, ne vom adresa președintelui”.

După Marele Război Patriotic, veteranii au ajuns până la gradul de secretar general. Și întreaga conducere sovietică, politică, cinematografică și literară era formată din veterani. Dar toți erau maeștri absoluți.

