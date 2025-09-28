În ziua scrutinului, președinta Republicii Moldova a optat pentru o apariție sobră, dar elegantă, care poate transmite forță și încredere. Maia Sandu a purtat un costum două piese într-o nuanță intensă de albastru regal.

Sacoul cambrat, cu detalii minimaliste și un cordon discret în talie, a pus în valoare silueta și a inspirat rigoare și rafinament. Fusta midi, conică, a completat ansamblul printr-o linie clasică, perfect potrivită pentru o apariție oficială.

Președinta a ales pantofi negri cu toc mediu, care au adăugat un plus de eleganță, păstrând în același timp o notă de sobrietate. Machiajul a fost natural, discret, cu accent pe ochi, în tonuri neutre, iar părul, aranjat lejer în valuri, i-a încadrat chipul cu naturalețe și feminitate. Întreaga apariție a transmis un mesaj de seriozitate, dar și de deschidere și apropiere.

Semnificația culorii alese de Maia Sandu

Alegerea nuanței de albastru regal nu este întâmplătoare. În psihologia culorilor, albastrul simbolizează stabilitate, încredere și autoritate. Nuanța mai închisă, aproape solemnă, accentuează ideea de responsabilitate și putere, fiind adesea asociată cu liderii care transmit echilibru și fermitate.

În același timp, albastrul ar putea avea o semnificație politică aparte pentru Republica Moldova. Este culoarea dominantă a drapelului Uniunii Europene, organizație către care țara își reafirmă constant aspirațiile de integrare. Alegând această culoare într-o zi crucială pentru democrația moldovenească, Maia Sandu ar putea sugera, subtil dar ferm, orientarea pro-europeană și dorința de a ancora Moldova în valorile europene.

Astfel, ținuta purtată de președintă a fost mai mult decât o alegere estetică: a devenit un mesaj vizual de unitate, stabilitate și apartenență la familia europeană.

Discursul ținut de Maia Sandu

„Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie, are nevoie de ajutorul fiecăruia.”, a declarat Maia Sandu, îndemnând cetățenii să își exercite dreptul la vot.

„Votul vostru decide soarta țării, așa arătăm lumii că Moldova nu e doar o țară mică cu inima mare, ci cu oameni demni care nu își vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro, să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul.”, a spus Maia Sandu.

„Am votat pentru un parlament cu care să putem păstra în continuare pacea, care respectă Moldova și cetățenii săi, cu care să construim în continuare direcția europeană”, a mai adăugat ea.