Întrebarea-surpriză din interviurile Oracle

Recent, Larry Ellison l-a depășit pe Elon Musk și a devenit pentru scurt timp cel mai bogat om din lume, după ce proprietarul platformei X și CEO al Tesla ocupase această poziție timp de aproape 300 de zile.

Însă acțiunile Oracle au scăzut cu 34 de miliarde de dolari, iar clasamentul s-a inversat din nou și Elon Musk a redevenit cel mai bogat om din lume, potrivit Fortune.

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, este acum al doilea cel mai bogat om din lume, după Elon Musk.

Potrivit relatărilor din cartea „The Difference Between God and Larry Ellison”, citate de Business Insider, recrutorii Oracle foloseau o întrebare neobișnuită la interviuri.

„Ești cea mai inteligentă persoană pe care ai întâlnit-o vreodată?”, întrebau ei candidatul.

Dacă răspunsul era „da”, candidatul trecea direct la ofertă. Dacă răspundea „nu”, recrutorii întrebau: „Cine este acea persoană?”, și încercau să o recruteze pe ea.

Scopul nu era aroganța, ci testarea încrederii de sine și a clarității de gândire sub presiune.

Ce caută Larry Ellison la un angajat

Pe lângă inteligență ieșită din comun, Larry Ellison vizează câteva trăsături fundamentale, conform Chiefexecutive și Recruiter:

Motivație și dorință de performanță – nu doar cunoștințe, ci și ambiția de a depăși obstacole și de a livra rezultate vizibile.

– nu doar cunoștințe, ci și ambiția de a depăși obstacole și de a livra rezultate vizibile. Integritate și etică – reputația și credibilitatea sunt văzute ca active operaționale de bază

– reputația și credibilitatea sunt văzute ca active operaționale de bază Capacitate rapidă de învățare și adaptabilitate – cei care pot învăța repede au avantaj într-o industrie unde tehnologia evoluează constant.

– cei care pot învăța repede au avantaj într-o industrie unde tehnologia evoluează constant. Abordare hotărâtă și directă – contează rezultatele, nu titlurile sau rețelele de influență.

– contează rezultatele, nu titlurile sau rețelele de influență. Credință în misiune și produs – angajații ideali nu vin doar pentru salariu, ci pentru că văd Oracle ca pe o platformă unde pot construi ceva semnificativ

De ce angajează oameni mai inteligenți decât el

Larry Ellison nu se teme de colegi care îl depășesc într-un domeniu. Dimpotrivă, crede că liderii puternici atrag oameni care îi pot provoca și care ridică nivelul echipei.

Rezultatul este o cultură de meritocrație unde deciziile sunt ghidate de idei mai bune, nu de ierarhie.

Fost inginer Oracle, Roger Bamford explica această abordare ca o diferență fundamentală între managerii mediocri și cei cu adevărat vizionari: primii se protejează prin recrutări slabe, cei din urmă se expun prin recrutări mai inteligente, și câștigă pe termen lung.

Într-un mediu de business dur, unde tranzacțiile mari depind de credibilitate și inovație, strategia lui Larry Ellison rămâne relevantă: filtre clare în recrutare, orientare spre rezultate și o cultură unde încrederea și inteligența accelerează creșterea.

