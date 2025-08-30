„Am vrut să mă simt viu”, a scris el în dreptul videoclipului pe care l-a postat pe Instagram. Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară: „Grozav!”, „Idol!”, „Legendar!”.

Printre mesaje s-a numărat și cel al fiicei sale, Debora, care i-a dedicat cuvinte emoționante: „Cu tine, fiecare zi e o provocare de trăit la maximum”.

Între timp, Iginio Massari continuă filmările pentru noul sezon al emisiunilor Bake Off Italia și Sweet Home, programe în care el este protagonist.

