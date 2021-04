“Sâmbătă dimineața, la spital, în drum spre toaletă, mi s-a oprit aerul. Am zis că e atac de panică, dar când mi-a arătat aparatul de la mână 62% saturație era clar că se termină motorina. Virusul a atacat și a dus la 40% saturația. Era o gelatină în plămâni, pe o scară de la 1 la 10 era la 9 ca și gravitate, ceea ce însemna că ambii plămâni nu mai funcționează decât la jumătate. Senzația a fost groaznică. Când ți se termină combustibilul la mașină zici că e pana prostului și te enervezi, când se termină aerul te panichezi”, a povestit acesta.

”Dusul la toaletă era sport extrem”

Speriat, el a revenit în salon și s-a conectat la sursele de oxigen. El i-a lăudat pe medicii de la spitalul din Bârlad în care a fost internat. Când a fost la un pas să fie mutat la ATI, el a cerut să rămână în salon, deoarece așa se simțea mai bine din punct de vedere psihologic.

”Am negociat cu medicul, i-am zis: «Mai lasă-mă aici că psihologic e mai bine în salon decât la ATI». Șase zile am stat cu masca permanent, iar dusul la toaletă era sport extrem. Mergeam cu tubul de oxigen după mine și, deși era totul foarte îngrijit, cădeau pereții pe mine, că nu aveam geam afară și apărea senzația de claustrofobie” , a mai spus Titi Aur.

Timp de șase zile, nu au fost semne pozitive. Abia în a opta zi, bolnavul a reușit să respire fără mască. ”Mi s-a părut că m-am născut a doua oară”, a spus sportivul.

Problemele nu s-au terminat însă la ieșirea din spital. Campionul are încă nevoie de timp ca să-și revină complet. ”Am rămas cu plămânul afectat, am capacitate de 60% de oxigenare, continui cu tratament cu cortizon. Am câteva luni de zile de recuperare”, a încheiat Titi Aur.

Citeşte şi:

Spitalele Colentina și ROL2 resping acuzația lui Voiculescu privind raportarea greșită a deceselor COVID

Slujba de Înviere va fi oficiată în aer liber. Regulile pentru Paștele ortodox, stabilite miercuri

PARTENERI - GSP.RO Toată lumea a râs când Bendeac îl imita pe Pițurcă, gestul incredibil făcut de antrenor când s-au întâlnit într-un magazin. Bendeac: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”

Playtech.ro Fată de 16 ani, reacție ADVERSĂ după vaccinarea cu Pfizer. Ce a pățit copila, de fapt

Observatornews.ro Tânăr din Alba ucis în casă de un coleg de serviciu care era obsedat de iubita lui. Orbit de gelozie, bărbatul i-a atacat cu un cuțit

HOROSCOP Horoscop 20 aprilie 2021. Peștii s-ar putea să intre în conflict cu o persoană asociată cu munca lor zilnică

Știrileprotv.ro Apariția care stârnește multe ipoteze. Ce creatură apare în curtea unei femei, la 3:40 noaptea

Telekomsport Cristi Borcea, anunţul momentului. Nu e glumă: ”Valentina vrea asta!” Lovitură de teatru în familia lui

PUBLICITATE Cum să profiți de ajitorul Mastercard dacă ai afacerea ta (PUBLICITATE)