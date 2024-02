Cunoscut pentru hitul său din 1993 „Should’ve Been a Cowboy”, cântărețul a anunţat în 2022 că a fost diagnosticat cu cancer la stomac, spunând că are nevoie de timp pentru „a respira, a se recupera şi a se relaxa”.

„Toby Keith s-a stins din viaţă liniştit, înconjurat de familia sa. A luptat cu graţie şi curaj”, se arată în mesaj.

De-a lungul carierei sale, Toby Keith a lansat 19 albume de studio, două albume de Crăciun şi 5 albume de compilaţii, vânzând peste 40 de milioane de exemplare.

Cele mai cunoscute melodii ale sale sunt: „Beer for My Horses” (2003, în duet cu Willie Nelson) şi „As Good as I Once Was” (2005).

La 13 ianuarie 2021, Toby Keith a primit, alături de Ricky Skaggs, Medalia Naţională a Artelor de la preşedintele Donald Trump în cadrul unei ceremonii cu uşile închise.

FOTO: Hepta

