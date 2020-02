De Valentina Postelnicu,

„Criza guvernamentală trebuie oprită. Înţeleg că premierul desemnat vine cu aceeaşi formulă guvernamentală, un guvern minoritar PNL. Cred că este evident că, în aceste condiţii, sunt şanse tot mai mici să avem un guvern învestit în următoarele zile. Domnule premier desemnat, mergeţi în Parlament cu un guvern interimar PNL – PMP – USR. Aşa vor creşte şansele să dăm României un guvern stabil şi să pregătim noi proiecte pentru următorii ani”, a scris Tomac vineri pe Facebook.

Potrivit lui Eugen Tomac, agravarea crizei ajută doar PSD. ”Agravarea crizei ajută doar PSD, de care dorim să scăpăm”, a afirmat Tomac.

Liberalii s-au reunit, vineri, în şedinţa Biroului Executiv, pentru a finaliza lista miniştrilor din Cabinetul Florin Cîţu şi Programul de guvernare.

Deşi oficial nu o mai spun, cei de la PNL speră că se mai încadrează în calendarul pentru anticipate şi că, o dată cu un vot de respingere a Guvernului Cîţu, se înaintează în această direcţie.