Poliția Prahova a deschis o anchetă internă și dosar penal sub acuzația de sustragere de înscrisuri, faptă care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și amendă.

„Fapta bună” a comisarului

Principalul vizat de cercetări este comisarul șef Laurențiu Drăghici, șeful Biroului Rutier Ploiești, acuzat că a comandat distrugerea actelor din arhiva pe care o avea în custodie. Surse judiciare au declarat pentru ziarul Libertatea că Drăghici a recunoscut invocând faptul că „a vrut să facă o faptă bună”.

Sursele citate au precizat că actele distruse ilegal datau din perioada 2001-2011 și erau în mare parte rapoarte de activitate, procese verbale de contravenție, „în general documente soft”, nu din categoria celor cu regim special, supuse unor reguli stricte de păstrare, confidențialitate sau clasificare.

Chiar și în astfel de situații, documentele vechi se distrug respectând o procedură foarte complicată, cu o serie de aprobări și în baza unor procese verbale.

Documentele, cărate pe câmp cu o dubă privată

Potrivit surselor Libertatea, comisarul șef Laurențiu Drăghici, șeful Biroului Rutier Ploiești, a contactat o societate privată care a pus la dispoziția poliției municipale o camionetă cu care au fost transportate tonele de acte ce urmau să fie arse pe câmpul de la Boldești. Un prim transport a fost realizat joi, 15 ianuarie, după-amiaza.

Prima tranșă de dosare a fost distrusă prin incendiere pe un câmp aflat în incinta Școlii de Pompieri de la Boldești-Scăieni. În aceeași zi urma să fie distrusă, printr-o procedură similară, cel de-al doilea lot de acte. Momentul în care camioneta era reîncărcată cu documente din arhivă a fost surprins de comisarul șef Florin Claudiu Vlădan, comandantul Poliției Municipiului Ploiești care a oprit procedura și a anunțat superiorii.

Documentele salvate, verificate filă cu filă

IJP Prahova a deschis două anchete, una penală și alta administrativă. Dosarul penal a fost deschis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești deocamdată doar pentru acuzația de sustragere și distrugere de înscrisuri. În funcție de ce documente au fost distruse fără aprobare și care sunt consecințele dispariției acestor acte (favorizarea unui infractor) încadrarea juridică se poate schimba.

Ancheta administrativă vizează verificarea fiecărui act în parte care a fost salvat de la distrugere. Trebuie stabilit dacă există și documentele cu regim special sau înscrisuri oficiale supuse unor reguli stricte de păstrare, confidențialitate sau clasificare. Acestea includ dosare penale, procese-verbale, rapoarte de investigații sau documente clasificate („secret de serviciu”, „secret de stat”), care nu pot fi distruse fără avizul Arhivelor Naționale și unei comisii speciale.

Procedura de distrugere a documentelor din arhiva poliției

Procedura de distrugere a documentelor din arhiva Poliției Române respectă Legea Arhivelor Naționale. Este un proces complex, strict reglementat tocmai pentru a proteja informațiile sensibile, clasificate sau penale.

Mai întâi se face selecționarea documentelor sub supravegherea unei comisii de selecție internă (formată din arhivar, ofițer securitate și șef serviciu). Această comisie identifică documentele cu termen de păstrare expirat (ex: 5-75 ani, conform tabelului de păstrare al MAI).

Se întocmește o lucrare descriptivă, un inventar al actelor selectate în vederea distrugerii și apoi se solicită avizul Arhivelor Naționale Județene. Avizul confirmă distrugerea sau arhivarea istorică.

Distrugere efectivă se realizează prin tocare securizată (nivel P-4/P-5 pentru date confidențiale), incinerare controlată sau măcinare, supravegheată de comisie. Se emite proces-verbal de distrugere, semnat de membrii comisiei.

Documentele penale/clasificate necesită aprobare suplimentară de la Parchet sau de la Direcția Națională pentru Studii și Politici de Securitate, o structură specializată în cadrul Poliției Române sau a sistemului MAI, responsabilă cu gestionarea documentelor clasificate, protecția informațiilor sensibile și supravegherea procedurilor de arhivare/distrugere a înscrisurilor cu regim special. Distrugerea se face în prezența ofițerului de securitate.

