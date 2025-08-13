Clasamentul este împărțit în două mari categorii: locații-vedetă, consacrate, cu peste 5.000 de recenzii, și destinații în ascensiune, mai puțin cunoscute, dar apreciate pentru experiențele oferite.

Mini Transilvania Park, lider în top

Pe primul loc se află Mini Transilvania Park din Băile Szejke, Harghita, cu un rating de 4,8 din peste 8.000 de recenzii. Este singurul parc tematic multicultural din țară cu machete ale unor clădiri și monumente istorice din Transilvania.

Pe 8.000 de metri pătrați, vizitatorii descoperă peste 120 de replici miniaturale ale unor castele, mănăstiri și biserici fortificate aflate în Patrimoniul UNESCO sau în cel Național. Copiii se pot plimba cu mini-mocănița, explora o cetate medievală în miniatură sau vizita Muzeul Apelor Minerale.

Aventură, dinozauri și delfini

Parcul Aventura Brașov, aflat pe locul doi, oferă 16 trasee cu dificultăți progresive, începând de la vârsta de 4 ani, și include „Marea Tiroliană peste lac” de 300 de metri.

Pe locul trei, Dino Parc Râșnov, cu peste 31.000 de recenzii, aduce la viață peste 100 de dinozauri în mărime naturală.

Delfinariul din Constanța completează topul cu spectacole apreciate și o microrezervație cu animale și păsări. „Un loc minunat pentru copii și părinți – spectacolele cu delfini sunt fabuloase”, scrie un vizitator pe Google.

Recomandări Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft

Zoo și experiențe în natură

Grădinile zoologice din Sibiu și Târgu Mureș rămân printre preferatele familiilor, cu peste 300, respectiv 750 de animale din zeci de specii.

Mocănița din Maramureș oferă o călătorie de 50 km prin peisaje montane spectaculoase, iar Ferma Animalelor din Pantelimon îi lasă pe cei mici să hrănească vițeluși, capre și iepuri.

Salina Turda și parcurile de lângă București

Salina Turda impresionează cu galeriile sale subterane și atracții precum roata panoramică sau mini-golful.

În Capitală, Orășelul Copiilor rămâne un magnet pentru distracție, iar lângă oraș, Parcul de aventură Comana, Therme București și Edenland completează oferta de distracții.

A doua parte a clasamentului include locuri cu sub 5.000 de recenzii, dar care au cucerit deja inimile vizitatorilor.

Trenulețe, bob și fluturi exotici

În frunte se află Muzeul Trenulețelor Valentin Banciu din Hunedoara, cu o notă de 4,9. Dioramele și colecțiile de trenuri miniaturale fascinează atât copiii, cât și părinții.

Cyberjump Lujerului din București, un parc modern de trambuline, și Berryland din Hunedoara, un complex recreativ în mijlocul naturii, urmează în top.

În Harghita, pista de bob Alpine Coaster de la Toplița și Casa Fluturilor Exotici din Praid aduc adrenalină și culoare în vacanță.

Recomandări Câți bani au făcut Tăpălagă și Pantazi în 2024 cu G4Media, compania pe care au vândut-o mogulului Radu Budeanu

Tiroliene și parcuri de aventură

Printre preferate se numără Tiroliana Cheile Turzii, cu o lungime de 600 de metri și viteze de până la 100 km/h, și Adrenalin Park de lângă Cluj, cu 12 trasee de tiroliană.

La Gura Humorului, Escalada Park îmbină aventura la înălțime cu minigolful, iar Arka Park Păltiniș aduce trasee prin copaci în peisajul montan.

De la parcuri tematice cu machete istorice, la locuri de joacă moderne sau experiențe în mijlocul naturii, România are o ofertă bogată pentru familiile cu copii. Indiferent dacă aleg locuri consacrate sau destinații în ascensiune, părinții pot găsi ușor experiențe care îmbină distracția cu învățarea.

„Nu contează dacă ești pasionat de istorie, aventură sau animale – există în România cel puțin un loc în care copilul tău va spune la final: Vreau să mai venim aici!”, ar putea rezuma oricare dintre părinții care au descoperit aceste atracții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE