Dacă plănuiești de mult timp o călătorie în Egipt, acum este timpul să profiți de Oferta Specială pregătită de Europa Travel pentru circuitul de 12 zile – ce beneficiază de tariful de 699 euro/persoană, valabil pentru plecarea din 04.09! În plus, primești un Bonus în valoare de 225 euro, ce constă în excursii opționale la Valea Regilor, Muzeul de Egiptologie, Alexandria plus o noapte extra în Cairo.

Muzeul de Egiptologie din Cairo

Circuitul de la Europa Travel începe cu explorarea capitalei Cairo, un loc aglomerat, cultural și plin de bijuterii arhitecturale, unde te poți pierde pe străzile labirintice din Khan el-Khalili sau să descoperi zona numită – Cairo Coptic. Simbol al orașului este Muzeul de Egiptologie, locul unde se află cea mai mare colecție de artefacte faraonice din lumea întreagă – adevărate tezaure bine păstrate. Cel mai vizitat loc din muzeu este Galeria tânărului faraon Tutankhamon, fiul lui Amenhotep IV, unde vei admira o seamă de bogății inestimabile: de la tronul de aur, sceptrul, sarcofagul și masca încrustată cu pietre prețioase, până la sfincși, pisici împăiate sau papirusuri, toate găsite intact în urma săpăturilor din Valea Regilor.

Piramidele de la Giza

Egipt înseamnă piramide, iar cele mai de seamă monumente faraonice le găsești la Giza, un platou aflat la mică distanță de Cairo. Aici se înalță ultima dintre cele 7 minuni ale lumii antice: Piramida lui Keops, alături de alte două piramide închinate lui Kefren și Mykerinos, și de Sfinx. O vacanță în Egipt fără o vizită la Giza este ca și cum nu ai văzut Egiptul deloc.

Dahure și Saqqara, primele încercări de piramide

Chiar dacă Marea Piramidă Keops datează de acum 4000 de ani, aceasta nu este neapărat cea mai veche piramidă egipteană. Descoperă opțional necropola Saqqara, zonă ce era destinată monarhilor din timpul Regatului Vechi, unde se înalță Piramida în trepte a lui Djoser, un monument ridicat de Marele Preot Imhotep. Primele încercări de piramide drepte au fost realizate de către Faraonul Senefru și pot fi văzută la Dahure: Piramida Curbată și Piramida Roșie.

Templele de pe malurile Nilului

Un bun prilej de a bifa cât mai multe dintre templele egiptene poate fi o croazieră pe Nil, pornind din Aswan, către Templul Philae aflat pe o insuliță în mijlocul apelor, unde apusurile sunt cele mai spectaculoase din țară. Aflat în mijlocul vechiului oraș Pa-Sebek, unde era promovat cultul Zeului Crocodil, Kom-Ombo este singurul templu realizat în oglindă, din Egipt. Cele două părți ale sale perfect simetrice și identice prin detalii sunt închinate lui Sobek și Horus. Mergând spre Edfu, vei putea admira și coloanele impozante ale Templului Esna. Templul lui Horus, marcat prin cele două coloane masive ornamentate cu scene ce-l ilustrează pe Ptolemeu al XII lea decapitându-și dușmanii în fața lui Horus și Hathor, este unul dintre cele mai impozante de pe malul Nilului.

Valea Regilor și împrejurimile sale vaste

Unul dintre cele mai bogate situri arheologice din lume este Valea Regilor, ce ascunde mormintele tuturor faraonilor egipteni. Dintre cele 64 de monumente funerare descoperite până în acest moment, numai unul dintre ele nu a fost prădat de hoți: cel al Faraonului Tutankhamon, despre care poate nici nu s-ar fi vorbit astăzi atât de mult. Continuă circuitul cu vizitarea Templului Hatsepsut, o construcție impozantă între pereți masivi de stâncă galbenă, dedicat singurei femei-faraon din istoria Egiptului. Mai poți vedea Coloșii lui Memnon, dar și Templul Karnak, cel mai mare dintre templele Egiptului.

Hurghada și Insula Gifton

După turul cultural, o scurtă escapadă exotică la Marea Roșie poate fi cea mai bună alegere. Una dintre perlele Egiptului este Hurghada, un fost sat pescăresc cu hoteluri moderne, plaje aurii încadrate de palmieri și o viață de noapte vibrantă. Dacă ești pasionat de snorkeling ai posibilitatea să evadezi în apele turcoaz ale Insulei Gifton, așa numita Grădină a Coralilor din Marea Roșie.

de Mădălina Isar

Oferta Circuit Egipt – tarife de la 699 euro/persoana, 12 zile (3 nopti in Cairo – bonus o noapte de cazare, 1 noapte tren ruta Cairo – Aswan, 3 nopti in Hurghada – bonus all inclusive, 3 nopti croaziera), cazare cu mese conform programului la hoteluri de 4*, transport avion, ghid local, asistenta turistica.*Bonus excursii optionale la Valea Regilor, Muzeul de Egiptologie, Alexandria si o noapte extra in Cairo – valabil pentru plecarea din 04.09! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

