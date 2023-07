Institutul pentru Economie și Pace a publicat recent Indexul Global al Păcii pentru 2023. Clasamentul este alcătuit pe baza a 23 de indicatori cantitativi și calitativi, fiecare calculat pe o scară de la 1 la 5, care măsoară cât de liniștită este o țară. Cu cât scorul este mai scăzut, cu atât mai pașnică este o națiune.

Pe primul loc în topul celor mai pașnice țări din lume se află Islanda, poziție pe care o deține de 15 ani, urmată de Danemarca și Irlanda. În top 10 se mai află, în ordine, Noua Zeelandă, Austria, Singapore, Portugalia, Slovenia, Japonia și Elveția.

The 2023 edition of the Global Peace Index released by The Institute for Economics and Peace has found that global peacefulness has declined for the 13th time in the last 15 years. pic.twitter.com/0FCifmsBbc