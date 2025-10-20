Instituțiile publice care au datorii în județul Galați

Conform datelor oficiale, la data de 31 august 2025, valoarea totală a datoriilor acumulate de instituțiile publice din România era de 582.901.355 de lei, adică în jur de 114 milioane de euro, a anunțat ANAF.

Iar pe lista instituțiilor din județul Galați cu datorii fiscale neachitate se află Serviciul public de salubritate al orașului Galați, o unitate de protecție socială, maternitatea, o instituţie de cultură sau o unitate militară, potrivit Viața Liberă.

Cea mai mare datorie din județ o înregistrează Serviciul Public Ecosal Galați, cu 14,4 milioane de lei, care se situează pe locul 7 la nivel național. La rândul ei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Galați este pe locul 16 în topul național al datornicilor, cu o restanță de plată de 5,5 milioane de lei. O datorie substanțială, de circa 3,5 milioane de lei, are și Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie, situat pe locul 24 în lista datornicilor din ţară.

Alte datorii sunt înregistrate la: Unitatea Militară 01552 Galaţi (peste jumătate de milion de lei, locul 104 pe lista ANAF), Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi (355.586 de lei, locul 143), Cantina de Ajutor Social Galaţi (77.687 de lei, locul 409), Casa Județeană de Pensii Galaţi (62.906 lei, locul 442) și Comuna Gohor (50.819 lei, locul 506).

Recomandări Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie

Cei mai mari datornici din țară

ANAF va trimite, la începutul lunii noiembrie, notificări tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

„Neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate”, a precizat ANAF.

Cei mai mari datornici, la nivel național, sunt: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – 136.532.148 de lei; I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” BUCUREȘTI – 87.034.138 de lei; Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – 29.137.233 de lei; Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța – 17.714.575 de lei; Orașul Făgăraș – 15.951.861 de lei.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituțiile și autoritățile publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații. Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate. La data de 31 august 2025, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 lei”, se arată în comunicat.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE