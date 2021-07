Pasagerii au fost instruiți să își pună mâinile pe cap pentru ultima oră a zborului Boeing 777, din Los Angeles, după ce unul dintre ei a fost reținut. Pasagerul Chris Nguyen a surprins fragmente din situația bizară, în ciuda instrucțiunilor împotriva filmării.

El a spus că zborul a aterizat în jurul orei 16:42, și în aeronavă au urcat bărbați înarmați, care l-au arestat pe pasagerul care ar fi amenințat echipajul.

The arrest happened when 2289 landed in Miami (flight landed at 4:42 ET). Passengers were ordered to put their hands on their heads for 45-60 minutes before landing. Strangely, passengers were repeatedly told not to film on the plane. pic.twitter.com/rxInzwRi4a